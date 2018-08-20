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Bosna Hersek Milli Takımı'na Süper Lig'den 4 oyuncu davet edildi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 20.08.2018 17:36 | Son Güncelleme

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, UEFA Uluslar Ligi'nde Kuzey İrlanda ve Avusturya ile oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

Bosna Hersek Milli Takımı'na Süper Lig'den 4 oyuncu davet edildi

23 kişilik aday kadroda yıllardır milli takım kalesini koruyan Asmir Begovic yer almazken, Spor Toto Süper Lig'de forma giyen İbrahim Sehic, Edin Visca, Riad Bajic ve Deni Milosevic aday kadroya çağrıldı.

Prosinecki, düzenlediği basın toplantısında, Begovic'in Bulgaristan ve Güney Kore ile deplasmanda oynadıkları hazırlık maçlarına "problemleri olduğunu" söyleyerek katılmadığını hatırlatarak, "Maç seçen futbolcuları sevmiyorum." dedi.

Milli takıma saygı gösterilmesi gerektiğini kaydeden Prosinecki, diğer kalecilerin de son derece kaliteli olduklarını ve Begovic'in artık birinci kaleci olma noktasında endişelenmesi gerektiğini ifade etti.

Aday kadrodaki isimler şunlar:

Kaleciler: İbrahim Sehic (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Kenan Piric (Maribor), Vedran Kjosevski (Zeljeznicar)

Defans: Darko Todorovic (Salzburg), Ognjen Vranjes (Anderlecht), Toni Sunjic (Dinamo Moskova), Ermin Bicakcic (Hoffenheim), Ervin Zukanovic (Genoa), Eldar Civic (Sparta Prag)

Orta saha: Bojan Nastic (Genk), Muhamed Besic (Everton), Gojko Cimirot (Standard Liege), Miralem Pjanic (Juventus), Elvis Saric (Suwon Bluewings), Rade Krunic (Empoli), Goran Zakaric (Partizan), Haris Duljevic (Dinamo Dresden), Edin Visca (Medipol Başakşehir), Deni Milosevic (Atiker Konyaspor), Sanjin Prcic (Levante)

Forvet: Edin Dzeko (Roma), Riad Bajic (Medipol Başakşehir), Kenan Kodro (Kopenhag)

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta bulunan Bosna Hersek, 8 Eylül'de Kuzey İrlanda'ya konuk olacak, ardından 11 Eylül'de Avusturya'yı ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bosna Hersek Milli Takımı robert prosinecki

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