Bosna Hersek'te Robert Prosinecki ile yollar ayrıldı

Bir dönem Kayserispor'u da çalıştıran deneyimli Hırvat teknik adamın, Bosna Hersek'in, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri karşılaşmalarını tamamlamasının ardından milli takıma veda ettiği belirtildi.
Bosna Hersek Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Adnan Dzemidzic, Prosinecki ile anlaşmalı bir şekilde ayrıldıklarını belirterek, yeni teknik adamın mart ayında oynanacak EURO 2020 baraj karşılaşmalarına kadar açıklanacağını söyledi.
Bosna Hersek'i 2018'den bu yana çalıştıran Prosinecki'nin EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda çalıştırdığı milli takım gruptan çıkma şansını yakalayamamıştı.
(AA)
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