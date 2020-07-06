YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Bostaniçi Eğitim Köşkü açılıyor

Bostaniçi Eğitim Köşkü açılıyor

VAN HABERLERİ  | 06.07.2020 16:13 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından Bostaniçi Mahallesi’nde kadınların, gençlerin ve öğrencilerin aktif bir şekilde kullanabileceği eğitim köşkünün açılacağı belirtildi.Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından projesi yapılan, ilçenin en büyük ve en kalabalık merkez mahallerinden olan Bostaniçi’nde belediye tarafından ‘Eğitim Köşkü’ açılıyor.

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından Bostaniçi Mahallesi’nde kadınların, gençlerin ve öğrencilerin aktif bir şekilde kullanabileceği eğitim köşkünün açılacağı belirtildi.
Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından projesi yapılan, ilçenin en büyük ve en kalabalık merkez mahallerinden olan Bostaniçi’nde belediye tarafından ‘Eğitim Köşkü’ açılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, açılacak eğitim köşklerinin kadınlar, gençler ve öğrenciler için çok kıymetli olacağını belirterek, “Bostaniçi Mahallesi, ilçemizin en büyük ve en kalabalık mahallerinden. Buraya hizmet götürmek, gençlerimizi düşünmek ve eğitimlerine katkı sunmak zorundayız. İlçemizin hiçbir yeri kötü bir şekilde, hizmetten uzak bir şekilde anılsın istemiyoruz. Bu yüzden mimarisiyle köşkü andıran eğitim merkezleri açıyoruz. Bostaniçi eğitim merkezinde kadınlara, gençlere psikososyal destek, rehberlik hizmeti vereceğiz. Gençlerimize yönelik sosyal aktivitelerimiz olacak. Bunun yanında farklı kurslarımızda bulunacak. İlk etapta el işi, mutfak sanatları, kuaförlük ve okuma yazma kursları açmayı planlıyoruz. Burada eğitim alan kursiyerlere sertifika vereceğiz. Bu sertifikalarla kadınlarımız, gençlerimiz belki iş kurabilecekler. Bu işlerle gelir elde edecekler” dedi.

“Psikososyal destek, rehberlik hizmeti ve sosyal aktivite olacak”
Eğitim merkezinde son teknolojinin olduğu kameraların kullanılacağı, elektrik gittiğinde bile kameraların aktif bir şekilde kayıt yapabileceği, güvenlik önlemlerine önem verileceğini ifade eden Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Eğitim merkezimizde matematik, fen, İngilizce kursları olacak. Öğrenciler burada ders çalışabilecek. Resim, müzik kursları bulunacak. Öğrencilerimize psikososyal destek, rehberlik hizmeti vereceğiz. Gençlerimize yönelik sosyal aktivitelerimiz olacak. Bostaniçi’nde kalabalık aileler bulunuyor, birçok çocuk kendi evinde rahat ders çalışamıyor. Evler sobalı, kış aylarında öğrencilerimizin ders çalışma ortamları sıkıntılı oluyor. Bu eğitim merkezi sıcak ve nezih olacak. Sürekli açık bir etüt salonumuz bulunacak. Burada Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber çalışacağız. Açacağımız kurslardaki eğitmenler Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından veya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden görevlendirilen hocalar olacak. Bu merkezlerde öğrencilere ücretsiz sıcak çay ve kahve ikramı da yapacağız” diye konuştu.

Gençlere yönelik ders çalışma alanları
İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada; ilçedeki kadınların, gençlerin ve öğrencilerin yılın 12 ayı kullanabileceği eğitim merkezinin özellikleri tek tek sıralandı. Açıklamada, “Eğitim köşkünün iki giriş olacak. İki katlı yapının zemin katı kadınlara, birinci katı da gençlere, öğrencilere hizmet verecek. Eğitim merkezinde 4 derslik ve 4 atölye bulunacak. 18’er kişilik iki atölye ile 20’er kişilik iki atölye ile toplamda 4 atölyenin bulunduğu iki katta 160 kişi eğitim alabilecek. Lavabo, mutfak, engelli rampası ile wc, eğitmen ve yönetici odasının bulunduğu merkezde el işi, mutfak sanatları ile rehberlik eğitimi, psikososyal destek ve okuma yazma kursları ile birçok alanda eğitimler verilecek. Bu merkezlerde öğrencilere ücretsiz sıcak çay ve kahve ikramı da yapılacak” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersizMahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Van Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
02:53
Sabah
04:42
Öğle
12:16
İkindi
16:10
Akşam
19:41
Yatsı
21:21

Van Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Merkez Eczanesi
Ipekyolu
Mızrak Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli İstanbul Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Van Eczanesi
Ipekyolu
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Bilici Eczanesi
Ercis
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Tuşba Belediyesinden çiftçilere destek

Tuşba Belediyesinden çiftçilere destek

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Saadet Partisinden açıklama

Saadet Partisinden açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.