Boston Celtics 116 - 123 Milwaukee Bucks (Denver Nuggets 137 - 140 Portland Trail Blazers)

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final serisi üçüncü maçında konuk olduğu Celtics'i 123-116 mağlup eden Bucks, saha avantajını geri aldı.
Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 13 ribaunt, 8 asist, George Hill 21, Khris Middleton 20 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi olurken, sonradan oyuna girerek 13 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 5 sayı, 6 ribaunt, 2 asist üretti.
Celtics'te Kyrie Irving 29, Jayson Tatum 20, Jaylen Brown 18 sayılık performans sergiledi.
NUGGETS 4. UZATMADA YIKILDI
Batı Konferansı yarı final serisinde 4 kez uzatmaya giden maçta Denver Nuggets'ı 140-137 mağlup eden Portland Trail Blazers, seride 2-1 üstünlük sağladı.
33 sayı, 18 ribaunt, 14 asistle "triple double" yapan Nikola Jokic, 34 sayı atan Jamal Murray ve 17 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Paul Millsap'in sayıları galibiyete yetmedi. Konuk takımda ise Damian Lillard ve C.J. McCollum'un toplam 69 sayısı galibiyeti getirdi.
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