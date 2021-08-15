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Boupendza, 5 milyon euroya gidiyor

15.08.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor'un yıldızı Aaron Boupendza, 5 milyon Euro bonservis bedeliyle ayrılıyor. Boupendza'nın Katar Ligi ekiplerinden Al Arabi ile 2 milyon euro maaş karşılığında anlaştığı belirtildi.

Boupendza, 5 milyon euroya gidiyor

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde olan geçen sezonun gol kralı Aaron Boupendza'nın transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Oyuncunun Kasımpaşa maçı kadrosuna alınmamasının nedeni sorulan Erdoğan, "Boupendza büyük ölçüde satıldı, bir kulüple anlaştı. Türkiye dışına gidiyor, iş imzaya kaldı." ifadelerini kullandı.

KATAR EKİBİ AL ARABİ

Katar ekibi Al Arabi, Boupendza için Hatayspor'a 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

İtalya'dan Atalanta ile İngiltere'den West Ham'ın da menajerleriyle görüştüğü Boupendza'nın Katar Ligi ekiplerinden Al Arabi ile 2 milyon euro maaş karşılığında anlaştığı belirtildi. Taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılanan bu transfer kısa süre içinde resmiyet kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Hatayspor Aaron Boupendza
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