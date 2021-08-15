Boupendza, 5 milyon euroya gidiyor

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde olan geçen sezonun gol kralı Aaron Boupendza'nın transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Oyuncunun Kasımpaşa maçı kadrosuna alınmamasının nedeni sorulan Erdoğan, "Boupendza büyük ölçüde satıldı, bir kulüple anlaştı. Türkiye dışına gidiyor, iş imzaya kaldı." ifadelerini kullandı.

KATAR EKİBİ AL ARABİ

Katar ekibi Al Arabi, Boupendza için Hatayspor'a 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

İtalya'dan Atalanta ile İngiltere'den West Ham'ın da menajerleriyle görüştüğü Boupendza'nın Katar Ligi ekiplerinden Al Arabi ile 2 milyon euro maaş karşılığında anlaştığı belirtildi. Taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılanan bu transfer kısa süre içinde resmiyet kazanacak.



