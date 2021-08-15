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Fatih Terim'den Arda Turan'a şok!

15.08.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yarın akşam oynanacak Giresunspor maçında iki yeni transfer Victor Nelsson ve Cicaldau’ya şans vermeyi planlıyor. Arda Turan konusunda verdiği karar ise herkesi şaşırttı.

Fatih Terim'den Arda Turan'a şok!

Fatih Terim, Cicaldau’yu sahaya sürmek için Feghouli ya da Arda Turan’dan birisini feda etmeye karar verdi. Gelen ilk bilgilere göre St.Johnstone maçının başarılı isimlerinden Feghouli, Arda Turan’a göre 11’e daha yakın.

Tecrübeli teknik adamın Cicaldau’yu, Berkan’ın yanında ikinci 8 numara gibi düşündüğü, Feghouli’yi ise kanat oyun kurucusu gibi oynatmak istediği gelen bilgiler arasında.

İŞTE MUHTEMEL 11

Muslera
Boey, Nelsson, Marcao, van Aanholt
Taylan, Berkan, Cicaldau
Kerem, Feghouli, Diagne


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Arda Turan Victor Nelsson
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