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Boupendza, Galatasaray ile anlaştı!

07.04.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sezon sonunda mutlu sona ulaşıp Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen Cimbom, güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar forvet hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Transferde Boupendza detayı ise dikkatlerden kaçmadı. İşte ayrıntılar...

Boupendza, Galatasaray ile anlaştı!

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar çalışmalarına şimdiden başladı.Cimbom'da transferin bir numaralı gündemi ise forvet transferi...

Mostafa Mohamed'in takıma katılmasının ardından gol yollarındaki sorunu bir nebze de olsa çözen Galatasaray'da Falcao sevinci de yaşanıyor.Kolombiyalı golcü uzun süren sakatlığın ardından formasına kavuşmuş ve attığı gollerle takımına hayat vermişti.Fakat sakatlıklar nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Falcao'nun takımdaki geleceği henüz net değil.

BOUPENDZA DETAYI

Galatasaray'ın transfer listesinin en tepesinde Boupendza'nın olduğu öğrenildi. Hatayspor'da bu sezona damga vuran Boupendza'nın Galatasaray ile söz kestiği ve önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı çubukluyu terleteceği iddia edildi.

BONSERVİSİ TAMAM!

Galatasaray, Hatayspor'a bonservis olarak 5 milyon euro + bir sonraki satıştan pay olarak bir sözleşme hazırladı. Hatayspor cephesinden bu teklife olumlu yanıt gelirken takas olarak 1 oyuncuyu daha istediği belirtildi. Bu ismin ise Ömer Bayram olduğu öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Hatayspor
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