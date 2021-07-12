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Boupendza için flaş Fenerbahçe açıklaması!

12.07.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aaron Boupendza transferiyle ilgili Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ve Gabonlu oyuncunun menajeri Serdar Dağlı'dan açıklama geldi.

Boupendza için flaş Fenerbahçe açıklaması!

Hatayspor'un forveti Aaron Boupendza'nın, Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğu yönünde çıkan haberler sonrası, golcü futbolcunun menajeri Serdar Dağlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili konuşan Boupendza'nın temsilcisi Serdar Dağlı, "Boupendza için Süper Lig kulüplerinden bize veya kulübe ulaşmış resmi bir teklif bulunmuyor. Hatayspor da çıkan haberlerden sonra bizi aradı ve durumu sordu. Ömer Hoca da Boupendza’nın durumunun netleşmesini bekliyor. Hatayspor Boupendza için son resmi teklif olan 8.1 milyon Euro'yu alt limit olarak belirledi. Avrupa’dan resmi teklifler var. Oyuncumun 1 yıl kontratı kaldı. Hatayspor yurt dışından gelen teklifleri değerlendiriyor." şeklinde konuştu.

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LÜTFÜ SAVAŞ: FENERBAHÇE'DEN RESMİ TEKLİF GELMEDİ

Radyospor'a yayın konuğu olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Aaron Boupendza geçtiğimiz sezon önemli bir performans sergiledi ve birçok takımın transfer listesine girdi. Boupendza için İngiltere ve Katar'dan transfer teklifleri geldi. Boupendza, Avrupa ve Türkiye'de futbol oynamak istediği için Katar'dan gelen teklifi kabul etmedi. Fenerbahçe'den resmi teklif gelmedi. Fakat geçtiğimiz aylarda Erol Bey(Bilecik) aracılığıyla Fenerbahçe ile sözlü bir diyaloğumuz oldu. Resmi bir teklif yok, olsa mutlaka arkadaşlarımız benimle paylaşırdı." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Hatayspor Aaron Boupendza
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