Ajax, Altay Bayındır için Fenerbahçe'nin kapısını çalıyor

Fenerbahçe ’de transfer piyasasının bir diğer gözde ismi de Altay Bayındır. Ajax, genç file bekçisini uzun süredirtakip ediyordu. Hollanda ekibi, bu transferi bitirmek için, kalecisi Andre Onana’nın satılmasını bekliyordu. İlk olarak Arsenal ile adı anılan Onana, bu transfer gerçekleşmeyince Lyon ile masaya oturdu ve her konuda anlaşmaya vardı. Hollanda ve Fransa basınına göre bu transfer her an açıklanabilir. Ajax, Onana’yı satar satmaz Altay Bayındır için harekete geçecek.

20 MİLYON EURO

Kırmızı-Beyazlılar’ın futbol direktörü Marc Overmars’ın genç file bekçisi için İstanbul’a bizzat gelip Fenerbahçe ile masaya oturması bekleniyor. Sarı Lacivertliler, Berke Özer nedeniyle Altay’ın satılmasına Szalai’ya oranla daha sıcak bakıyor. Ancak yönetimin başarılı kaleciyi ucuza yollamaya hiç niyeti yok. Ajax ile yapılacak görüşmede Fenerbahçe’nin masaya 20 milyon Euro’luk taleple oturması bekleniyor.