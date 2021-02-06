Boupendza, Kasımpaşa’yı da boş geçmedi

Süper Lig’in 24. haftasında Hatayspor, İstanbul deplasmanında Kasımpaşa’nın konuğu oldu. Hataypspor’un golcüsü Aaron Boupendza bu mücadele de rakip kaleyi boş geçmedi.

Ligde son iki haftada Başakşehir’e 2, Fenerbahçe’ye de 1 gol atan Boupendza, İstanbul deplasmanında da 44.dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Ligdeki gol sayısı 17’ye çıkaran 24 yaşındaki forvet, gol krallığında ikici sırada bulunan Beşiktaşlı Larin ile farkı 5’e çıkardı. Boupendza, mücadelenin 77. dakikasında yerini Kesselly Kamara’ya bıraktı.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

