SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kasımpaşa
  4. Boupendza, Kasımpaşa’yı da boş geçmedi

Boupendza, Kasımpaşa’yı da boş geçmedi

06.02.2021 16:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Boupendza, Kasımpaşa’yı da boş geçmedi

Hatayspor’un golcü ismi Boupendza, Kasımpaşa maçını da boş geçmedi. Ligde son üç haftada 4 gol atan 24 yaşındaki forvet, ligde çıktığı 17. maçında gol sayısını da 17’ye çıkardı.

Süper Lig’in 24. haftasında Hatayspor, İstanbul deplasmanında Kasımpaşa’nın konuğu oldu. Hataypspor’un golcüsü Aaron Boupendza bu mücadele de rakip kaleyi boş geçmedi.

Ligde son iki haftada Başakşehir’e 2, Fenerbahçe’ye de 1 gol atan Boupendza, İstanbul deplasmanında da 44.dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Ligdeki gol sayısı 17’ye çıkaran 24 yaşındaki forvet, gol krallığında ikici sırada bulunan Beşiktaşlı Larin ile farkı 5’e çıkardı. Boupendza, mücadelenin 77. dakikasında yerini Kesselly Kamara’ya bıraktı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Heyecanlıyız, az kaldı''Heyecanlıyız, az kaldı'
Tosic bin 7 gün sonra Süper Lig'deTosic bin 7 gün sonra Süper Lig'de
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

İşte heyecanlı derbinin muhtemel 11'leri

İşte heyecanlı derbinin muhtemel 11'leri

Çıplak pozları olay oldu!

Çıplak pozları olay oldu!

Feghouli, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Feghouli, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Boupendza'nın talibi belli oldu

Boupendza'nın talibi belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cimbom Boupendza için teklif yapmış

Cimbom Boupendza için teklif yapmış

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Şampiyon olamazsın!

Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Şampiyon olamazsın!

Galatasaray'dan olay İrfan Can göndermesi!

Galatasaray'dan olay İrfan Can göndermesi!

Mesut Özil'e olay sözler! ''Sahtekar''

Mesut Özil'e olay sözler! ''Sahtekar''

Diğer Haberler

Boupendza, Kasımpaşa’yı da boş geçmedi

Boupendza, Kasımpaşa’yı da boş geçmedi

Dusko Tosic, bin 7 gün sonra Süper Lig’de ilk 11'de

Tosic bin 7 gün sonra Süper Lig'de

Kasımpaşa'da Alan Lima Carius'un sözleşmesi feshedildi

Alan Lima Carius'un sözleşmesi feshedildi

Dusko Tosic resmen Kasımpaşa transfer oldu

Tosic resmen Süper Lig'de

MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 2-0 Sivasspor

Kasımpaşa'dan Sivasspor'a şok skor!

Yeni transfer Drinkwater, maça çıkmadan sakatlandı

Drinkwater, maça çıkmadan sakatlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.