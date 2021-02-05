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Boupendza'nın talibi belli oldu

05.02.2021 22:26 | Son Güncelleme:
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Boupendza'nın talibi belli oldu

Süper Lig ekibi Hatayspor'da bu sezon attığı gollerle gol krallığı zirvesinde yer alan Aaron Boupendza için Dinamo Kiev'in teklif yapacağı belirtildi. İşte detaylar...

Dinamo Kiev, Hatayspor'un gol krallığı yarışmasında, 16 golle ilk sırada yer alan forveti Aaron Boupendza için Dinamo Kiev ikinci bir teklif yapacak.

Ukrayna kulübü teknik direktörü Mircea Lucescu'nun Türkiye'deki tüm organizasyonlarını yöneten Süreyya Ertuğrul konuya açıklık getirdi.

"İKİ OYUNCU ALACAKLAR"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ertuğrul, "Lucescu'ya Boupendza'yı ben önerdim. 2 Mart'a kadar Ukrayna ve Rusya'da transfer açık. Forvete ihtiyaçları var. İki oyuncu alacaklar. Boupendza'yı incelediler. Hatayspor - Fenerbahçe maçını da televizyondan birlikte izledim. Sonra Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan ile Lucescu'yu telefonda görüştürdüm. Ömer hoca, 'Biz bir oyuncu almadan, Boupenza'yı bırakmayız' dedi.

"HATAYSPOR'A İKİNCİ TEKLİFİ YAPACAKLAR"

Türkiye'den pek çok kulüp, geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak oynayan Gerson Rodrigues'i istedi. Ömer hoca da Dinamo Kiev'den Rodrigues'i istedi. Transferin son günü olduğu için önce Rodrigues'in transferini önce yapalım, sonra Boupendza'yı yaparız dediler; ama ekonomik şartlarda anlaşamadılar. Dinamo Kiev başkanı babası öldüğü için Antalya'ya gelemedi. Dinamo Kiev, Pazartesi günü dönüyor; ama 2 Mart'a kadar Ukrayna'da transfer devam ettiği için, Hatayspor'a ikinci bir teklifte bulunacaklar" dedi.

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