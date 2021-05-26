SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Hatayspor
  4. Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

26.05.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 2020-21 sezonunu 22 golle gol kralı olarak tamamlayan Atakaş Hatayspor'un Gabonlu futbolcusu Aaron Boupendza 8 milyon Euro karşılığında Atalanta'ya transfer oluyor.

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Süper Lig'de fırtına gibi esen Aaron Boupendza Serie A takımlarından Atalanta'ya transfer oluyor. Gabon Review sitesine göre Atakaş Hatayspor, 24 yaşındaki oyuncu için İtalyan deviyle 8 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.Boupendza ile Fenerbahçe, Galatasaray, Celtic, Rangers ilgileniyordu.

RUSYA'DAN DÖNDÜ

Devre arasında Rus Süper Ligi takımlarından Krasnodar, Aaron Boupendza için 8 milyon Euro teklif etmişti. Kulüpler anlaşsa da Gabonlu golcü transferden son anda vazgeçtiği için Hatay'da kalmıştı.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Sezonun başında forma şansı bulamayan 24 yaşındaki forvet adını ilk yarıda oynanan Antalyaspor maçıyla duyurmuştu. Karşılaşmanın ilk yarısında 4 gol atan oyuncu, ligde bir maçın ilk yarısında 4 gol atan futbolcular listesine girmeyi başardı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Süper Lig devine müjdeSüper Lig devine müjde
Süper Lig'in gol kralı BoupendzaSüper Lig'in gol kralı Boupendza
Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Hatayspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hayret bu hatayın çakma başkanı gs ile fb de istiyor diyip atalantadan 15 falan niye istememiş ki aha aha

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan yarın tek tek açıklayacak

Erdoğan yarın tek tek açıklayacak

Erdoğan'dan Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a destek

Erdoğan'dan Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a destek

F.Bahçe'nin yeni hocası belli oldu

F.Bahçe'nin yeni hocası belli oldu

Gökhan Gönül F.Bahçe'ye veda ediyor

Gökhan Gönül F.Bahçe'ye veda ediyor

Alanyaspor Bafetimbi Gomis ile ilgileniyor

Alanyaspor Bafetimbi Gomis ile ilgileniyor

Kanarya Onyekuru için devrede

Kanarya Onyekuru için devrede

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Emre Belözoğlu'na sürpriz teklif var!

Emre Belözoğlu'na sürpriz teklif var!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

F.Bahçe, Rachid Ghezzal için nabız yokluyor

F.Bahçe, Rachid Ghezzal için nabız yokluyor

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

G.Saray'da 2 yıllık imza

G.Saray'da 2 yıllık imza

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.