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Boupendza transferinde yeni gelişme! Açıkladılar

04.06.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakay Hatayspor Onursal başkanı ve Hatay Büyük Şehir Belediye başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, geçen sezon gol kralı olan Aaron Boupendza için 3 ülkeden köklü takımlarla görüşme halinde olduklarını söyledi.

Boupendza transferinde yeni gelişme! Açıkladılar

Geride kalan sezondan takım adına menun olduklarını dile getiren başkan Savaş, "Hedefimiz ilk 10'da bitirmeyi hedeflemiştik. Memnunuz hedefimizi gerçekleştirdik. Önümüzdeki sezon da Süper Lig'de ilk 10'da olmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

İSPANYA, İTALYA VE İNGİLTERE

Radyospor'a konuk olan Lütfü Savaş, "Boupendza ile herhangi bir takımla yaptığımız bir anlaşma yok. 3 ayrı ülkeden ilgilenen takımlar var. Bizi tatmin eden bir fiyat verirlerse., transferine izin veririz. Ama mutlak biçimde satacağız demiyoruz. Boupendza'dan bir şikâyetimiz yok. Kalırsa yine takımımızda başarıyla oynar" ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY VE FENERBAHÇE...''

Süper Lig'den teklif olup olmadığına dair açıklamalarda bulunan Lütfü Savaş, " Galatasaray ve Fenerbahçe ile Boupedza için bir görüşmemiz yok. Sadece geçen sezon devre arasında görüşmüştük. İngiltere, İtalya ve İspanya'dan çok köklü takımlar ile görüşüyoruz. Resmî teklifini veren de var, arayan da... Rakamlarda anlaşmayınca oyuncuyla bu teklifleri görüşmüyoruz. Biz devre arasında Krasnodar'la 8 milyon 150 bin Euro karşılığında anlaşmıştık. Boupendza da anlaşmıştı; ama oyuncu son gün 'ben gitmek istemiyorum' deyince transfer kaldı. Biz gitmemesine bir şey demedik. Gelecek satışından da yüzde 20 payımız vardı. Bunun altında bir rakama vermedik. Biz takım kurarken, Boupendza'ya güvenerek yola çıkmadık. Her koşulda takım kuracak güce sahibiz. Önümüzdeki yılı rahat rahat çıkaracak güce sahibiz" dedi.

''YABANCI SINIRI NE OLURSA OLSUN TÜRK OYUNCULARA YATIRIM YAPACAĞIZ''

Onursal başkan Savaş, "TFF'nin yabancı futbolcu sınırlaması konusunu teknik heyetle istişare ediyoruz. Yabancı sınırı ne olursa olsun biz Türk futbolcuları 3., 2., 1 Lig'den alıp kadromuza katacağız. Zaten şu ana kadar 7 futbolcu transfer ettik" ifadelerini kullandı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Hatayspor
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