SPOR

Bournemouth 1 - 2 Arsenal (Premier Lig)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 25.11.2018 20:03 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Ligi'nde Arsenal, 3 maçlık beraberlik serisini Bournemouth deplasmanında sonlandırdı. Topçular, Jefferson Lerma'nın kendi kalesine ve Aubameyang'in golleriyle sahadan sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bournemouth 1 - 2 Arsenal (Premier Lig)

Şampiyonluk iddiasındaki ekiplerden Arsenal, Bournemouth'u deplasmanda 2-1 yendi. Kulübün en çok kazanan ismi Mesut Özil'in yedek başladığı ve süre alamadığı maçta Bournemouth daha etkili bir görüntü sergiledi. Buna karşın, 30. dakikada Jefferson Lerma, kendi kalesine de olsa harika bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve Arsenal'i 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu skorla sona erecek derken; 45+1'de Joshua King, 4 maç sonra yeşil sahalara döndüğü maçta güzel bir vuruşla skoru eşitledi.

Maçın skorunu değiştiren isim 67. dakikadaki golüyle aubameyang oldu. Kolasinac'ın soldan ortasını yatarak ağlarla buluşturan Aubameyang, Arsenal'i 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Arsenal sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Üst üste 3. maçını da kaybeden Bournemouth, 20 puanda kaldı. Arsenal ise 3 maçlık beraberliği sonlandırdı ve puanını 25'e çıkararak zirveyi takibini sürdürdü. Resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkaran Arsenal, 4. sıradaki Chelsea ile arasındaki puan farkını da 1'e indirdi.

PARTNERAyakkabı tutkunları bu indirim fırsatına çok sevinecek! Ayakkabı tutkunları bu indirim fırsatına çok sevinecek!
Tottenham 3 - 1 ChelseaTottenham 3 - 1 Chelsea
West Ham United 0 - 4 Manchester CityWest Ham United 0 - 4 Manchester City
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arsenal Bournemouth ingiltere premier ligi

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

U21 derbisinde yumruklar konuştu!

U21 derbisinde yumruklar konuştu!

Süper Lig'de 6 gollü çılgın geri dönüş!

Süper Lig'de 6 gollü çılgın geri dönüş!

Arda Turan'ın anneannesi vefat etti

Arda Turan'ın anneannesi vefat etti

Beşiktaş'ta dev operasyon! 7 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta dev operasyon! 7 isimle yollar ayrılıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bournemouth 1 - 2 Arsenal (Premier Lig)

Bournemouth 1 - 2 Arsenal (Premier Lig)

Tottenham 3 - 1 Chelsea

Tottenham 3 - 1 Chelsea

West Ham United 0 - 4 Manchester City

West Ham United 0 - 4 Manchester City

Benjamin Mendy'den Manchester City'ye kötü haber

Benjamin Mendy'den Manchester City'ye kötü haber

Chelsea, Kante ile 5 yıllık sözleşme yeniledi

Chelsea, Kante ile 5 yıllık sözleşme yeniledi

Liverpool'da Mane'nin sözleşmesi uzatıldı

Liverpool'da Mane'nin sözleşmesi uzatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.