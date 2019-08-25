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Bournemouth 1 - 3 Manchester City

İNGİLTERE HABERLERİ  | 25.08.2019 19:27 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.

Bournemouth 1 - 3 Manchester City

Son şampiyon Manchester City, Premier Lig'in 3. haftasında Bournemouth'a konuk oldu.

Konuk takım, 15 ve 64. dakikalarda Sergio Agüero, 43. dakikada Raheem Sterling'in golleriyle 3-1 galip geldi. Bournemouth'un tek golünü, 45+3. dakikada Harry Wilson kaydetti.

Bu arada Arjantinli yıldız futbolcu Agüero, kariyerinde 400 gole ulaştı. Bu sonuçla Manchester City, 7 puanla 2. sıraya yerleşti. Bournemouth ise 3 maç sonunda 4 puanda kaldı.


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