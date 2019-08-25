Bournemouth 1 - 3 Manchester City

Son şampiyon Manchester City, Premier Lig'in 3. haftasında Bournemouth'a konuk oldu.
Konuk takım, 15 ve 64. dakikalarda Sergio Agüero, 43. dakikada Raheem Sterling'in golleriyle 3-1 galip geldi. Bournemouth'un tek golünü, 45+3. dakikada Harry Wilson kaydetti.
Bu arada Arjantinli yıldız futbolcu Agüero, kariyerinde 400 gole ulaştı. Bu sonuçla Manchester City, 7 puanla 2. sıraya yerleşti. Bournemouth ise 3 maç sonunda 4 puanda kaldı.
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