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Bournemouth'da 5 kişide koronavirüse rastlandı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 13.03.2020 14:55 | Son Güncelleme

Bournemouth, 40 yaşındaki kalecisi Artur Boruc ve 4 kulüp çalışanında korona virüs bulgularına rastlandığını duyurdu.

Bournemouth'da 5 kişide koronavirüse rastlandı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir yanına yayılan korona virüs, spor dünyasından birçok ismi de etkisi altına aldı. Son olarak da İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, 40 yaşındaki kalecisi Boruc ve 4 kulüp çalışanında korona virüs semptomlarının görüldüğünü açıkladı.

İngiliz ekibi, başarılı kaleci ve çalışanların tedbir amaçlı karantinaya alındığını belirtti. Test sonuçları belli olana kadar söz konusu 5 kişinin durumunun yakından izleneceği ve sağlıklarına kavuşmaları için her türlü imkanın sağlanacağı da ifade edildi.

(İHA)

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