Bournemouth'da 5 kişide koronavirüse rastlandı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir yanına yayılan korona virüs, spor dünyasından birçok ismi de etkisi altına aldı. Son olarak da İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, 40 yaşındaki kalecisi Boruc ve 4 kulüp çalışanında korona virüs semptomlarının görüldüğünü açıkladı.
İngiliz ekibi, başarılı kaleci ve çalışanların tedbir amaçlı karantinaya alındığını belirtti. Test sonuçları belli olana kadar söz konusu 5 kişinin durumunun yakından izleneceği ve sağlıklarına kavuşmaları için her türlü imkanın sağlanacağı da ifade edildi.
(İHA)
TFF'den seyircisiz oynanacak maçlar hakkında açıklama
UEFA açıkladı: Tüm maçlar ertelendi
G.Saray'dan 'ligler ertelensin' talebi
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir fırtınası
Arsenal Teknik Direktörü koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'den flaş Altay Bayındır açıklaması
Serie A'nın yıldız isminde koronavirüs çıktı!
Almanya'da bir futbolcu daha koronavirüs çıktı
Cengiz'den koronavirüs ve Arda Turan açıklaması
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması
Ronaldo'da koronavirüs şüphesi!
F.Bahçeli isim ameliyat olacak
Kariyerinin en verimli günlerini yaşıyor
Beşiktaş'tan iki yeni imza
Alman futbolcu koronavirüse yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum