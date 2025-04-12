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Bowling Milli Takım Antrenörü Yıldırım: Hedefimiz madalya

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.04.2025 23:17
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Samsun'da Avrupa Gençler Bowling Şampiyona antrenmanları başladı. Bowling Milli Takımlar Başantrenörü Doç. Dr. Ümit Yıldırım, “Türk Milli Takımı olarak bu turnuvaya uzun süredir planlı ve disiplinli bir şekilde hazırlanıyoruz. Hedefimiz, bu çalışmaların karşılığını madalyalarla almak” dedi.

Bowling Milli Takım Antrenörü Yıldırım: Hedefimiz madalya

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Bowling Salonu’nda Avrupa Gençler Bowling Şampiyona antrenmanları başladı. Turnuvadaki yarışma kategorileri ise genç erkekler, genç kızlar, genç çift erkekler, genç çift kızlar, genç erkekler takım ve genç kızlar takım olarak bildirildi. Türkiye’de ilk kez yapılan bu turnuvadan dolayı çok heyecanlı olduklarını dile getiren Antrenör Doç. Dr. Ümit Yıldırım, “Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Avrupa Gençler Bowling Şampiyonası için, ülkemizin en büyük bowling salonunda bir araya geldik. Avrupa’nın dört bir yanından, 25 farklı ülkeden yaklaşık 150 sporcu bugün Samsun’a geldi” diye konuştu.

‘SPORCULARIMIZ MADALYAYA HAZIR’

Antrenmanlar öncesinde basına açıklamada bulunan Antrenör Yıldırım, “Bugün ve yarın resmi antrenmanlar devam edecek. Pazartesi gününden itibaren ise sporcular madalya mücadelesine başlayacak. Türk Milli Takımı olarak bu turnuvaya uzun süredir planlı ve disiplinli bir şekilde hazırlanıyoruz. Hedefimiz, bu çalışmaların karşılığını madalyalarla almak. Şu ana kadar Avrupa’da gençler kategorisinde bir derecemiz bulunmuyordu. Ancak bu eksikliği gidermek için büyük bir motivasyonla çalıştık ve çok iyi bir seviyeye ulaştığımızı düşünüyoruz. Sporcularımız madalyaya hazır. İnşallah bu madalya hasretini kendi evimizde, kendi halkımızla birlikte sona erdiririz. Aynı zamanda sağlıklı bir organizasyonla, başarılı bir şekilde play-off sürecini tamamlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘MADALYA KAZANARAK TARİHE GEÇECEĞİZ’

Vatandaşların desteği ile madalya kazanmak için savaşacaklarını söyleyen Milli Takım oyuncusu Tuna Böncü, “Bu turnuva bizim için gerçekten çok önemli. Yaklaşık 50-60 yıldır düzenlenen Avrupa Gençler Bowling Şampiyonası, bu yıl ilk kez Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Bu da bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Takımımız bu sene oldukça güçlü. Geçen yıl hem bireysel hem de takım olarak madalyaya çok yaklaşmıştık ama şanssız bir şekilde ucundan kaçırdık. Şimdi ise kendi evimizde, seyircimizin desteğiyle mücadele edeceğiz. Bu bizim için büyük bir avantaj. Takım arkadaşlarımız son derece yetenekli ve formda. İnşallah bu kez madalya kazanarak tarihe geçeceğiz. Bu başarıyı hem ülkemize hem de kendimize armağan etmek istiyoruz. İnancımız tam, desteği arkamıza alarak bunu başaracağımıza inanıyoruz” dedi.

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Samsun
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