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Boy uzatan ve zeka geliştiren sihirli madde: İyot

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.03.2019 09:46 | Son Güncelleme

Türkiye’de insanların yüzde 99,9’u iyot eksikliği çekiyor. Vücudumuz tarafından üretilmeyen, besin yolu ile temin ettiğimiz iyotun eksikliğinde birçok hastalığın oluşmasının yanı sıra zeka geriliği ve yenidoğan bebeklerde ölüm riski de artıyor. Dünyada yaklaşık üç milyar insanın iyot eksikliği çektiğini belirten Tıp Uzmanı Dr. Ali Fuat Aytekin,” İyot aslında bir ilaçtır. Onsuz yaşanmaz. Boy uzatır, zeka geliştirir, kansere yakalanmamak için en önemli etkenlerin başında gelir" dedi.

Troid bezinden hormon salgılanması için çok önemli bir madde olan iyotun günlük alınması gereken miktarı toplu iğne başı kadar. Vücudumuz için bu kadar gerekli olan mineralin gebelikte iki kat daha fazla daha ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Dr. Aytekin, “Tiroid bezi beynin emir eridir. Anne kendi metebolizmasını ve tiroit bezini ayarlarken bebeğin de tiroit bezi çalışmaya başlar. Çocuğun boyunun uzaması ona bağlıdır. Tiroit beziniz ne kadar iyi çalışırsa büyüme hormonunuz da o denli iyi çalışıyor demektir. Aynı zamanda iyot çocukta zeka seviyesini artıran en önemli etkenlerdendir. İyotun çocuktaki zeka seviyesini yüzde 11,5 oranında artırdığı bilimsel olarak kanıtlandı’’ dedi.

Boy uzatan ve zeka geliştiren sihirli madde: İyot

Japonlar boyunu iyotla uzattı

Japonlar boyunu iyotla uzattı
Sağlıklı yaşam formulünde iyotun çok önemli yeri olduğunu vurgulayan Dr. Aytekin sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’İyot hep göz ardı edilen bir madde. Japonlar iyotu keşfetti; halkının boyunu uzattı. İyot'a neden ihtiyacımız var; ya da iyotsuz yaşanır mı? İyotsuz yaşanmaz. İyot birçok kanser türünün önlenmesinde bir numara ilaçtır, bir numaralı maddedir. İyot tiroit bezini çok iyi çalıştırır, prostat ve meme kanserini engeller.

Mental berraklıgı sağlar

Mental berraklıgı sağlar
Yani zeka seviyesinin daha yüksek olmasını sağlar. Ama artık topraklarımızda iyot bitti. İnsanlar deniz kenarında yaşıyoruz iyot alıyoruz diye düşünüyorlar; bu tamamen yanlış. Deniz kenarında yaşayıp iyot buharını koklayabilmek ve alabilmek için o bölgenin içerisinde petrol havzalarının olması gerekir.

Metabolizma hızını düzenler ve kilo kontrolü sağlar

Metabolizma hızını düzenler ve kilo kontrolü sağlar

Cildin ve saçın çok daha parlak olmasına yardımcı olur. Saçın uzama süresini hızlandırır.

Cildin ve saçın çok daha parlak olmasına yardımcı olur. Saçın uzama süresini hızlandırır.

Hamilelerin iyot alımı son derece önemlidir

Hamilelerin iyot alımı son derece önemlidir
İyot, çoğu zaman ölü doğumları önlemektedir.

Kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyebilir

Kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyebilir

Hücre gelişimini destekler ve guatırı tedavi eder

Hücre gelişimini destekler ve guatırı tedavi eder
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