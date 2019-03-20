Troid bezinden hormon salgılanması için çok önemli bir madde olan iyotun günlük alınması gereken miktarı toplu iğne başı kadar. Vücudumuz için bu kadar gerekli olan mineralin gebelikte iki kat daha fazla daha ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Dr. Aytekin, “Tiroid bezi beynin emir eridir. Anne kendi metebolizmasını ve tiroit bezini ayarlarken bebeğin de tiroit bezi çalışmaya başlar. Çocuğun boyunun uzaması ona bağlıdır. Tiroit beziniz ne kadar iyi çalışırsa büyüme hormonunuz da o denli iyi çalışıyor demektir. Aynı zamanda iyot çocukta zeka seviyesini artıran en önemli etkenlerdendir. İyotun çocuktaki zeka seviyesini yüzde 11,5 oranında artırdığı bilimsel olarak kanıtlandı’’ dedi.

Boy uzatan ve zeka geliştiren sihirli madde: İyot

Japonlar boyunu iyotla uzattı Sağlıklı yaşam formulünde iyotun çok önemli yeri olduğunu vurgulayan Dr. Aytekin sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’İyot hep göz ardı edilen bir madde. Japonlar iyotu keşfetti; halkının boyunu uzattı. İyot'a neden ihtiyacımız var; ya da iyotsuz yaşanır mı? İyotsuz yaşanmaz. İyot birçok kanser türünün önlenmesinde bir numara ilaçtır, bir numaralı maddedir. İyot tiroit bezini çok iyi çalıştırır, prostat ve meme kanserini engeller.

Mental berraklıgı sağlar Yani zeka seviyesinin daha yüksek olmasını sağlar. Ama artık topraklarımızda iyot bitti. İnsanlar deniz kenarında yaşıyoruz iyot alıyoruz diye düşünüyorlar; bu tamamen yanlış. Deniz kenarında yaşayıp iyot buharını koklayabilmek ve alabilmek için o bölgenin içerisinde petrol havzalarının olması gerekir.

Metabolizma hızını düzenler ve kilo kontrolü sağlar

Cildin ve saçın çok daha parlak olmasına yardımcı olur. Saçın uzama süresini hızlandırır.

Hamilelerin iyot alımı son derece önemlidir İyot, çoğu zaman ölü doğumları önlemektedir.

Kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyebilir