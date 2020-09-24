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Boyabat Canlı Hayvan Pazarı için imzalar atıldı

SİNOP HABERLERİ  | 24.09.2020 14:17 | Son Güncelleme

Sinop’un Boyabat ilçesinde 27 Ağustos’ta ihalesi gerçekleştirilen, Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Fonu (İFAD) desteğiyle yapılacak "Boyabat Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı Projesi"nde Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ile yüklenici firma yetkilileri arasında sözleşme imzalandı.5 bin 230 metrekarelik alan üzerinde; 500 büyükbaş ve 1000 küçükbaş hayvan satış alanı ile bölgedeki en büyük canlı hayvan pazarı olacak projenin imza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Çakıcı, "Bugün yine Boyabat’ımız için, bölgemiz için önemli bir projeye imza attık.

Boyabat Canlı Hayvan Pazarı için imzalar atıldı

Sinop’un Boyabat ilçesinde 27 Ağustos’ta ihalesi gerçekleştirilen, Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Fonu (İFAD) desteğiyle yapılacak "Boyabat Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı Projesi"nde Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ile yüklenici firma yetkilileri arasında sözleşme imzalandı.
5 bin 230 metrekarelik alan üzerinde; 500 büyükbaş ve 1000 küçükbaş hayvan satış alanı ile bölgedeki en büyük canlı hayvan pazarı olacak projenin imza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Çakıcı, "Bugün yine Boyabat’ımız için, bölgemiz için önemli bir projeye imza attık. Sözleşmemizi imzaladık. İFAD kapsamında yaklaşık 5 milyon TL maliyetle belediyemiz ve Tarım Orman Bakanlığımız ile yaptığımız ihalenin sözleşme törenindeyiz. İnşaat firmamızla bugün sözleşmemizi imzaladık. Kendilerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hakikaten Boyabat’ımızın geleceği için önemli bir projeyi yapmayı Allah bize nasip etti. Boyabat’ımıza ve Boyabatlılara teşekkür ediyorum. Bu projede emeği geçen başta Milletvekilimiz Dr. Nazım Maviş olmak üzere; Tarım İl Müdürlüğümüzdeki tüm ekibe, İl Müdür ve Müdür Yardımcımıza ve özellikle Tarım İlçe Müdürümüz Murat Bey ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu hafta inşallah bölge hayvan pazarımız başlıyor. İnşallah şubat ayı içerisinde Boyabat’ımızın ve bölgenin hizmetine sunulacak. Teşekkürler Boyabat" dedi.

Boyabat Canlı Hayvan Pazarı için imzalar atıldı

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