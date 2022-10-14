Boyabat'ta dört kişi mantardan zehirlendi

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Boyabat ilçesi Keseköy yaylasına İstanbul'dan tatil için gelen aynı aileden Miyaser E. (69), Mürvet B. (37), Miyaser K. (38) ve Çiğdem D. (43) ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlandı.

Aile zehirlendikleri şüphesiyle sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Boyabat ilçesinden Keseköy Yaylası'na gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu hastaları Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine götürdü.

Hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre kadınların mantardan zehirlendiği ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hastaneye gelerek tedavi altındaki kadınların bilgisine başvurdu.



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