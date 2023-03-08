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Boyabat’ta motosikletle ateş eden saldırgan tutuklandı

08.03.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’un Boyabat ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, motosiklet üzerinden ateş açan şahıs yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olay, 2 Mart Perşembe günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ö. ile E.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Uzaklaşan taraflardan B.Ö., bir iş yerinin önünde çay içtiği sırada motosikletle yanaşan E.Ö. yanında getirdiği tabancayla ateş açarak bölgeden uzaklaştı. Yaşanan saldırıda kimse yara almazken, polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Yapılan incelemeler ve takip sonucu saldırgan E.Ö., emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Boyabat Adliyesi’nde hâkim karşısına çıkan şahıs, ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak Sinop E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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