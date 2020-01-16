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  4. Boyabat’ta TOKİ başvuruları tamamlandı

Boyabat’ta TOKİ başvuruları tamamlandı

SİNOP HABERLERİ  | 16.01.2020 14:01 | Son Güncelleme

Sinop’un Boyabat ilçesinde yapılması planlanan ve 16 Aralık’ta başlayan TOKİ konut projesi başvuruları 15 Ocak itibarıyla tamamlandı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldığını ve kuraların Şubat ayında çekileceğini duyurdu.Boyabat’ta da 1000’in üzerinde başvurunun olduğu projede, Türkiye genelinde aynı anda çekilecek kurada konut sahipleri belirlenecek.

Sinop’un Boyabat ilçesinde yapılması planlanan ve 16 Aralık’ta başlayan TOKİ konut projesi başvuruları 15 Ocak itibarıyla tamamlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldığını ve kuraların Şubat ayında çekileceğini duyurdu.
Boyabat’ta da 1000’in üzerinde başvurunun olduğu projede, Türkiye genelinde aynı anda çekilecek kurada konut sahipleri belirlenecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de hemşehrilerimiz tarafından beklentimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık ve bu bizi çok mutlu etti. Önümüzdeki ay içerisinde yapılacak kura ile belirlenecek 120 aile inşallah 1-1,5 yıl içerisinde yuvalarına kavuşmuş olacak. Projeyi hayata geçiren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve Milletvekilimiz Dr. Nazım Maviş’e destek ve gayretleri için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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Sinop Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Bilge Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Ayancik
Esra Eczanesi
Boyabat
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Yumuk Eczanesi
Gerze
Yaşam Eczanesi
Turkeli
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