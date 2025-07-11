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Böyle ayrılık görülmedi! Luka Modric'in Arda Güler'e veda ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı, herkesi duygulandırdı... 10 numaralı formasını ona emanet etti

13 yıldır Real Madrid'de forma giyen Hırvat futbolcu Luka Modric, İspanyol ekibine veda etti. Milli futbolcu Arda Güler ile yakın dostluğu bilinen Modric'in Güler ile vedalaştığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Böyle ayrılık görülmedi! Luka Modric'in Arda Güler'e veda ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı, herkesi duygulandırdı... 10 numaralı formasını ona emanet etti
Berker İşleyen
Luka Modric

Luka Modric

HIR Hırvatistan
Yaş: 40 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İtalyan ekibi Milan'a transfer olması beklenen 39 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncu Luka Modric'in, İspanyol ekibi Real Madrid'deki kariyeri sona erdi.

ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) 4-0 yenilerek organizasyona veda eden Real Madrid'de son maçına çıkan Modric, İspanyol kulübüne veda etti.

ARDA GÜLER'DEN VEDA MESAJI

Böyle ayrılık görülmedi! Luka Modric in Arda Güler e veda ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı, herkesi duygulandırdı... 10 numaralı formasını ona emanet etti 1

Milli futbolcumuz Arda Güler ile de yakın bir dostluğu bulunan Modric'in ayrılığı sonrası Güler sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.

Arda Güler paylaşımında "Luka abi, bu formayla yaptığın her şey, futbolu seven herkesin hayallerini süsleyen bir hikaye yazdı. Sen yaşayan bir efsanesin. Seninle birlikte oynamak ve senden öğrenmek benim için bir onurdu. Oyun ve hayat hakkında tavsiyelerini almak, tutkuna, hırsına ve karakterine tanık olmak gerçekten inanılmazdı. Sana ve güzel ailene bundan sonraki hayatında bol şans diliyorum. Seni seviyorum ve sahada seninle olmayı özleyeceğim. Senin izinden gitmek benim için gurur ve onurla taşıyacağım bir sorumluluk. Her şey için teşekkürler büyük kardeş." ifadelerini kullanmıştı.

UZUN UZUN SARILDILAR

Böyle ayrılık görülmedi! Luka Modric in Arda Güler e veda ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı, herkesi duygulandırdı... 10 numaralı formasını ona emanet etti 2

Tesislerde herkesle vedalaşarak kulüpten ayrılan Luka Modrić, Arda Güler ile özel olarak vedalaşırken o anlar gündem oldu.

Modric 10 numaralı formasını Arda Güler’e teslim ederken, ikili uzun uzun kucaklaşmalarının ardından duygusal bir veda yaşadı.

İŞTE O ANLAR:

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