Futbol dünyası Edinson Cavani ile elveda dedi: İşte o duygu yüklü mesaj

Dünya futbolunun en ikonik forvetlerinden biri olan Uruguaylı Edinson Cavani, 38 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı. Yıldız oyuncu "Çok teşekkürler futbol" başlığıyla paylaştığı mesajında kariyerine nokta koyduğunu duyururken, bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Burak Kavuncu

Dünya futbolunun gördüğü en önemli isimlerinden biri olan 38 yaşındaki Uruguaylı golcü Edinson Cavani, futbolu bıraktığını açıkladı. Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United, Palermo ve Valencia gibi takımlarla Avrupa'da önemli başarılara imza atan futbolcu veda açıklamasında duygularını paylaştı.

VEDA MESAJI YAYINLADI!

İşte Cavani'nin veda mesajı:

"Beni şekillendirdin, benden çok şey istedin, düştüğümde ayağa kalkmayı ve yolun her adımını değerli kılmayı öğrettin.

Çocukken imkansız gibi görünen hayallerimi gerçekleştirmeme ve saha içinde ve dışında inanılmaz insanlarla tanışmama imkan verdin.

Bunların hiçbiri ailem, arkadaşlarım, takım arkadaşlarım, antrenörlerim ve her şeyden önce insanlar olmadan mümkün olmazdı. Her ülkede ve her kulüpte taraftarların gösterdiği sevgi, hayatım boyunca yanımda taşıyacağım bir şey olacak.

Her antrenmanda ve her maçta her şeyimi verdiğimi bilmenin huzuruyla, içim rahat bir şekilde ayrılıyorum.Hatalarla, doğrularla ama bana bu kadar çok şey kazandıran bu mesleğe her zaman saygı duyarak…"

