Böyle dolandırıcılık görülmedi! Bir dönem ülkemizde forma giyen Edgar Le'nin kendisi yerine kardeşini 5 maçta oynattığı iddia ediliyor...

Romanya ekiplerinden Dinamo Bükreş forması giyen Edgar Le ile ilgili dünyada daha önce eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Daha önce Trabzonspor ve Başakşehir forması da giyen yıldız futbolcunun kendi yerine ikizini oynattığı iddia ediliyor.

EN AZ 5 MAÇTA KARDEŞİNİ OYNATTI

Kardeşi Edelino Ie'nin en az 5 maçta forma giydiği iddia edildi. Romanya Ligi'nde zor günler geçiren Dinamo Bükreş'in bu durumun resmi olarak netleşmesi durumunda en az 8 puanının silineceği ve küme düşürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı öğrenildi.

NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dinamo Bükreş, 5 maç sonunda yetersiz performansı ve dil bilmemesi nedeniyle bu durumdan kuşkulandı. Normalde akıcı olarak İngilizce konuşan Edgar Le'nin sadece Portekizce konuşması takımı harekete geçirdi.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

Romanya Futbol Federasyonu'ndan bir kaynak, konuyla ilgili olarak, "Eğer oynayan oyuncu, gerçek oyuncu (Edgar Ie) değilse o zaman yaptırımlar söz konusu olabilir. Yasal olarak, DNA testi sonucu aksi yönde çıkarsa her şeye karar verilebilir. Tabii ki Dinamo, Edgar Ie'nin kardeşini oynatmayı düşünmemiştir. Ancak DNA testi bu durumu kanıtlarsa, bunun için savunma düşünmeliler. Bu ihtimalin göz önüne alınması gerekecek. Dinamo eğer kandırılmışsa ve bunu ispatlayabilirse, puan kaybetme riski ortadan kalkar." açıklaması yapıldı.





