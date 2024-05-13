SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Böyle dolandırıcılık görülmedi! Bir dönem ülkemizde forma giyen Edgar Le'nin kendisi yerine kardeşini 5 maçta oynattığı iddia ediliyor...

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Bir dönem ülkemizde forma giyen Edgar Le'nin kendisi yerine kardeşini 5 maçta oynattığı iddia ediliyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.05.2024 13:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem ülkemizde forma giyen Edgar Ie için flaş bir iddia ortaya atıldı. Gineli futbolcunun Dinamo Bükreş formasıyla kendi yerine kardeşi Edielino Le'yi maçlara çıkarttığı öne sürüldü.

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Bir dönem ülkemizde forma giyen Edgar Le'nin kendisi yerine kardeşini 5 maçta oynattığı iddia ediliyor...

Romanya ekiplerinden Dinamo Bükreş forması giyen Edgar Le ile ilgili dünyada daha önce eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Daha önce Trabzonspor ve Başakşehir forması da giyen yıldız futbolcunun kendi yerine ikizini oynattığı iddia ediliyor.

EN AZ 5 MAÇTA KARDEŞİNİ OYNATTI

GNcn4-_WEAAuPhx

Kardeşi Edelino Ie'nin en az 5 maçta forma giydiği iddia edildi. Romanya Ligi'nde zor günler geçiren Dinamo Bükreş'in bu durumun resmi olarak netleşmesi durumunda en az 8 puanının silineceği ve küme düşürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı öğrenildi.

NASIL ORTAYA ÇIKTI?

GNZaLOlXkAAQXCd

Dinamo Bükreş, 5 maç sonunda yetersiz performansı ve dil bilmemesi nedeniyle bu durumdan kuşkulandı. Normalde akıcı olarak İngilizce konuşan Edgar Le'nin sadece Portekizce konuşması takımı harekete geçirdi.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

6641db2b4c1bb999

Romanya Futbol Federasyonu'ndan bir kaynak, konuyla ilgili olarak, "Eğer oynayan oyuncu, gerçek oyuncu (Edgar Ie) değilse o zaman yaptırımlar söz konusu olabilir. Yasal olarak, DNA testi sonucu aksi yönde çıkarsa her şeye karar verilebilir. Tabii ki Dinamo, Edgar Ie'nin kardeşini oynatmayı düşünmemiştir. Ancak DNA testi bu durumu kanıtlarsa, bunun için savunma düşünmeliler. Bu ihtimalin göz önüne alınması gerekecek. Dinamo eğer kandırılmışsa ve bunu ispatlayabilirse, puan kaybetme riski ortadan kalkar." açıklaması yapıldı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Galatasaray, Fenerbahçe'ye 5 atmak için sahaya çıkacak''''Galatasaray, Fenerbahçe'ye 5 atmak için sahaya çıkacak''
Bu yarışa kalp dayanmaz! Nefes kesen hafta...Bu yarışa kalp dayanmaz! Nefes kesen hafta...
Fatih Terim'in gençlik projesi Galatasaray'a hayat verdi!Fatih Terim'in gençlik projesi Galatasaray'a hayat verdi!
Anahtar Kelimeler:
Edgar le de kardeşi ekipleri başakşehi
En Çok Okunan Haberler
Kamuda tasarruf önlemleri açıkladı

Kamuda tasarruf önlemleri açıkladı

Cinnet getiren komiser yardımcısı katliam yapıp intihar etti

Cinnet getiren komiser yardımcısı katliam yapıp intihar etti

Rıdvan Dilmen Galatasaray kazanınca canlı yayında izleyenlere seslendi!

Rıdvan Dilmen Galatasaray kazanınca canlı yayında izleyenlere seslendi!

Fatih Tekke ile yayıncı kuruluş muhabiri arasında gerilim yaşandı!

Fatih Tekke ile yayıncı kuruluş muhabiri arasında gerilim yaşandı!

Küme düşme hattı alev alev yanarken ilginç bir detay ortaya çıktı...

Küme düşme hattı alev alev yanarken ilginç bir detay ortaya çıktı...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişti!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı! Şimdi indirimde

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı! Şimdi indirimde

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.