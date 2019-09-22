Böyle evlat düşman başına! Ailesini öldürmek için...

Geçtiğimiz günlerde Florida, oldukça ilginç bir olaya tanık oldu. Henüz 17 yaşında bir lise öğrencisi olan Alyssa Michelle Hatcher, ailesinden çaldığı parayla onları öldürmek için kiralık katil tuttu. Artan parayla uyuşturucu aldığını itiraf eden genç kadın, mahkemeye çıkacağı günü bekliyor.

ARKADAŞINA 400 DOLAR VERDİ

Geçtiğimiz günlerde Amerika’nın Florida eyaletinde oldukça ilginç bir olay yaşandı. Alyssa Michelle Hatcher adındaki genç kız, ailesinin banka hesabından 1500 dolar çaldı. Henüz 17 yaşında olan genç kadın; ailesini öldürmesi için bir arkadaşına 400 dolar ödedi ancak arkadaşı, planlanan cinayeti gerçekleştiremedi.

BAŞARISIZ OLUNCA BİR DAHA DENEDİ

Bunun üzerine başka bir arkadaşına 900 dolar ödeyen Hatcher, yine amacına ulaşamadı. İkinci arkadaşı da Hatcher’ın ailesini öldürmekte başarısız oldu. Geçtiğimiz pazartesi günü göz altına alınan genç kadın, ailesinden çaldığı paranın 100 dolarıyla da kendine uyuşturucu aldığını itiraf etti.

REŞİT OLMADIĞI İÇİN YARGI KARARSIZ

Hatcher’ın eski sevgilisi, genç kadının ailesini öldürmekten bahsettiğini ve bunu istediğini doğruladı. Genç kadının bu davranışının altındaki neden henüz bilinmiyor, ayrıca polis memurları Hatcher’ın yaşından dolayı onu reşit bir birey gibi yargılayıp yargılamamak konusunda kararsız. Genç kadın şu anda yaşıtlarının olduğu bir koğuşta mahkeme gününü bekliyor. Hatcher’ın annesi ve üvey babasının sağlık durumuysa iyi.

