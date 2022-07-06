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Böyle ferahlatan başka bir şey yok! Evde cool lime tarifi

06.07.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cool lime yaz aylarında en sık içilen içecekler arasında yer alıyor. Oldukça ferahlatıcı bir lezzet olan cool lime’ı evde yapamayacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Evde kolayca yapacağınız cool lime yaz boyunca vazgeçilmez içeceklerinizden olacak.

Böyle ferahlatan başka bir şey yok! Evde cool lime tarifi

Dışarıdan aldığınız cool lime’ları evde yapmayı denediniz mi? Eğer denemediyseniz çok şey kaybediyorsunuz. Bu lezzeti en kısa süre içerisinde yapmanız gerekiyor. Yaz ayının bunaltıcı sıcaklıklarından sıkıldıysanız bu içeceği kesinlikle denemelisiniz.

COOL LİME TARİFİ

Malzemeler

  • 2 adet limon
  • Yarım demet nane
  • 5 su bardağı su
  • Buz parçaları
  • 4 yemek kaşığı şeker

Yapılışı

  • İlk olarak nane yapraklarını bir kaseye alın ve ayıklamaya başlayın.
  • Limonların kabuklarını soyun ve nanelerin yanına koyun.
  • Toz şekeri de kasenin içerisine ekleyin. Nane ve limonu şeker ile ovalayın.
  • Ardından limonların suyunu sıkın ve kasenin içerisine 5 bardak su ekleyin.
  • Şekerler eriyinceye kadar karıştırın. Kasenin içindekileri süzgeç yardımıyla süzün ve boş bir kaba aktarın.
  • Bardaklara servis ederken üzerine buz parçaları ekleyin.

AFİYET OLSUN!


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