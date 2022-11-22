Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Böyle iddia ne görüldü ne duyuldu! “Erkek yıldızları yüzlerini görmeden penislerinden tanıyabilirim”

Böyle iddia ne görüldü ne duyuldu! “Erkek yıldızları yüzlerini görmeden penislerinden tanıyabilirim”

22.11.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film yıldızı Gia OhMy, The Bougie Show'un yeni bir bölümünde yer aldı ve DJ Xay’in sorularını yanıtlayarak gündeme gelen açıklamalar yaptı. Programın ‘Moment of Truth (Gerçek An)’ bölümünde birbirinden ilginç itiraflarda bulunan OhMy, yetişkin filmlerindeki erkek oyuncuları yüzlerini görmeden cinsel organlarından tanıyabileceğini söyledi.

Böyle iddia ne görüldü ne duyuldu! “Erkek yıldızları yüzlerini görmeden penislerinden tanıyabilirim”

Yetişkin film sektöründeki kariyeri sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran OhMy yaptığı açıklamalarla yeniden gündem oldu. Yetişkin yıldız, bir videoda yüzünü göstermeyen popüler erkek aktörleri cinsel organlarından tanıyabileceğini iddia ederek meydan okudu. 24 yaşındaki yıldız isim her cinsel organın birbirine benzese de aslında karakteristik özellikleri olduğunu belirtti.

“FARKLI BAKIŞ AÇISIYLA YAKLAŞTIĞINIZDA...”

1

Kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaşan OhMy’in katıldığı video ‘Moment of Truth (Gerçek An)’ bölümüyle büyük ses getirdi. Cinsel organlara farklı bakış açılarıyla yaklaşıldığında inanılmaz sonuçların fark edilebileceğini ifade eden OhMy, “Bir erkeği çok hızlı tanıyabilirsiniz. Benzer olsa da farklı bakış açılarıyla yaklaştığınızda aslında her şeyin çok farklı olduğunu göreceksiniz. Bu da size küçük bir ipucum olsun” dedi.

İlginizi Çekebilir

Penis itirafı olay yarattı! “Serçe parmağımla kıyaslayarak...”

Penis itirafı olay yarattı! “Serçe parmağımla kıyaslayarak...”

 Sahilde bir anda karşısına çıktı! Tam 40 bin dolar değerinde...

Sahilde bir anda karşısına çıktı! Tam 40 bin dolar değerinde...

 Dünyanın en şişman çocuğuydu! Son haliyle şaşkına çevirdi

Dünyanın en şişman çocuğuydu! Son haliyle şaşkına çevirdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''
Bikinisinin hem altı hem de üstü dar gelince...Bikinisinin hem altı hem de üstü dar gelince...
Sektörün en büyük penisine sahip ismi çileden çıktıSektörün en büyük penisine sahip ismi çileden çıktı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya penis

En Çok Okunan Trend Haberler

Sınır tanımadı! Çırılçıplak paylaştı... Deniz kabuğuyla örttü

Sınır tanımadı! Çırılçıplak paylaştı... Deniz kabuğuyla örttü

Seks işçisi anlattı! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

Seks işçisi anlattı! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

En seksi taraftar iş başında! Göğüs dekolteli forması...

En seksi taraftar iş başında! Göğüs dekolteli forması...

Jakuziden paylaşınca olay oldu! Önü ayrı arkası ayrı cesur...

Jakuziden paylaşınca olay oldu! Önü ayrı arkası ayrı cesur...

İlginizi Çekebilir

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Yenilik kapıda: Geriye değil ileriye bakın...

Yenilik kapıda: Geriye değil ileriye bakın...

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.