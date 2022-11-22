Böyle iddia ne görüldü ne duyuldu! “Erkek yıldızları yüzlerini görmeden penislerinden tanıyabilirim”

Yetişkin film sektöründeki kariyeri sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran OhMy yaptığı açıklamalarla yeniden gündem oldu. Yetişkin yıldız, bir videoda yüzünü göstermeyen popüler erkek aktörleri cinsel organlarından tanıyabileceğini iddia ederek meydan okudu. 24 yaşındaki yıldız isim her cinsel organın birbirine benzese de aslında karakteristik özellikleri olduğunu belirtti.

“FARKLI BAKIŞ AÇISIYLA YAKLAŞTIĞINIZDA...”

Kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaşan OhMy’in katıldığı video ‘Moment of Truth (Gerçek An)’ bölümüyle büyük ses getirdi. Cinsel organlara farklı bakış açılarıyla yaklaşıldığında inanılmaz sonuçların fark edilebileceğini ifade eden OhMy, “Bir erkeği çok hızlı tanıyabilirsiniz. Benzer olsa da farklı bakış açılarıyla yaklaştığınızda aslında her şeyin çok farklı olduğunu göreceksiniz. Bu da size küçük bir ipucum olsun” dedi.