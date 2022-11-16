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Yetişkin film yıldızının penis itirafı olay yarattı! “Erkekler aşağılanmaktan hoşlanıyor”

16.11.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film yıldızı Gia OhMy, The Bougie Show'un yeni bir bölümünde yer aldı ve DJ Xay’in sorularına samimi itiraflarda bulundu. Erkeklerin cinsel organlarının boyutuyla alakalı olarak özgüvensizlik yaşadıklarını söyleyen OhMy, büyük bir çoğunluğun ise bu konuda aşağılanmaktan hoşlandığını dile getirdi.

Yetişkin film yıldızının penis itirafı olay yarattı! “Erkekler aşağılanmaktan hoşlanıyor”

2019'dan beri yetişkin eğlencesi sektöründe çalışan Gia OhMy, DJ Xay'in sunuculuğunu yaptığı The Bougie Show'un yakın tarihli bir bölümünde yaptığı samimi itirafla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Erkeklerin cinsel organları konusunda büyük bir çoğunlukla özgüvensiz olduğunu dile getiren OhMy, serçe parmağıyla kıyaslayarak erkekleri aşağıladığını ve bu durumdan hoşlandıklarını söyledi. Bu durumun erkekler üzerinde hakimiyet kurmaya yardımcı olduğunu ifade eden OhMy, ayda bir mutlaka partilere katıldığını anlattı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Hayranlarının garip istekleri olduğunu dile getiren OhMy, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmeyi başardı. Cinsel organlarının boyutu nedeniyle insanların aşağılanmaması gerektiğini vurgulayan sosyal medya kullanıcılarına ise OhMy, “Bazılarının cinsel organları gerçekten küçük ama ben somut bir şeyden söz etmiyorum. Bu durum erkekleri mutlu ediyor. Belki siz de deneyebilirsiniz” dedi.

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