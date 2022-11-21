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  4. 9 yaşındayken 190 kilo ağırlığındaydı! Dünyanın en şişman çocuğu son haliyle görenleri şaşkına çevirdi

9 yaşındayken 190 kilo ağırlığındaydı! Dünyanın en şişman çocuğu son haliyle görenleri şaşkına çevirdi

21.11.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’da yaşayan Arya Permana dokuz yaşındayken 190 kilo ağırlığındaydı. Dünyanın en şişman çocuğu olarak rekorlar kitabına giren ve uluslararası manşetlerdeki yerini alan çocuğun son hali görenleri şaşkına çevirdi. Sıkı bir diyet programı ve egzersizle vücut ağırlığının yarısını kaybeden Permana’nın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Endonezya’da yaşayan Arya Permana isimli bir çocuk 9 yaşındayken 190 kilogram ağırlığındaydı ve fiziksel görüntüsü bir yetişkini andırıyordu. Fazla kiloları nedeniyle hareket edemeyen, okula bile gidemeyen çocuğun vücut ağırlığı anne ve babasının toplamı kadardı. Evindeki banyoya sığmadığı için bahçede bulunan havuzda yıkanmak zorunda kalan çocuk hayatını ve vücudunu değiştirdi ve artık tanınmaz hale geldi.

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ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

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Doğduğunda normal bir kiloda olan Permana, 2 yaşında geldiğinde yemeğe aşırı düşkün oldu. Günde 5 kez 2 tabak yemek yiyen çocuk annesi yemek vermediğinde ağlıyordu ve sinir krizine giriyordu. Hareketsiz kaldığı ve sürekli olarak kilo aldığı için Permana ölümle burun buruna geldi. Sağlığının bozulmaya başlaması üzerine Permana ciddi bir spor ve diyetle tam 80 kilo verdi.

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Mide küçültme ameliyatı olan çocuk düzenli bir hayata geçerek değişimiyle bu kez dünya manşetlerindeki yerini aldı.Gencin babası Ade Somantri, oğlunun yeni görünümü için diyet, egzersiz ve ameliyata teşekkür ettiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
obezite Endonezya

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