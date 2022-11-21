9 yaşındayken 190 kilo ağırlığındaydı! Dünyanın en şişman çocuğu son haliyle görenleri şaşkına çevirdi

Endonezya’da yaşayan Arya Permana isimli bir çocuk 9 yaşındayken 190 kilogram ağırlığındaydı ve fiziksel görüntüsü bir yetişkini andırıyordu. Fazla kiloları nedeniyle hareket edemeyen, okula bile gidemeyen çocuğun vücut ağırlığı anne ve babasının toplamı kadardı. Evindeki banyoya sığmadığı için bahçede bulunan havuzda yıkanmak zorunda kalan çocuk hayatını ve vücudunu değiştirdi ve artık tanınmaz hale geldi.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

Doğduğunda normal bir kiloda olan Permana, 2 yaşında geldiğinde yemeğe aşırı düşkün oldu. Günde 5 kez 2 tabak yemek yiyen çocuk annesi yemek vermediğinde ağlıyordu ve sinir krizine giriyordu. Hareketsiz kaldığı ve sürekli olarak kilo aldığı için Permana ölümle burun buruna geldi. Sağlığının bozulmaya başlaması üzerine Permana ciddi bir spor ve diyetle tam 80 kilo verdi.

Mide küçültme ameliyatı olan çocuk düzenli bir hayata geçerek değişimiyle bu kez dünya manşetlerindeki yerini aldı.Gencin babası Ade Somantri, oğlunun yeni görünümü için diyet, egzersiz ve ameliyata teşekkür ettiğini söyledi.