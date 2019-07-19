Mynet Trend

Böyle inat görülmedi! Faciaya neden oldular

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 19.07.2019 22:21 | Son Güncelleme

Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.

Kaza saat 20:15 sıralarında İzmir-Aydın otoban yolu Germencik gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Germencik gişelerinden otobana girmek isteyen 09 L 5163 plakalı otomobil ile 06 BJH 029 plakalı otomobil tek araçlık otoban girişinden aynı anda geçmeye kalkınca araçlar sıkıştı.

Kazada 09 L 5163 plakalı otomobil takla atarken, 06 BJH 029 plakalı otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Kazada 09 L 5163 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi daha yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin ihbarı o-ile olay yerine gelen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

"KAZANIN OLUŞ SEBEBİ HERKESİ ŞAŞIRTTI"

Olaydan sonra bölgeye gelen polis ve jandarma ekipleri kazanın tamamen inatlaşmadan meydana geldiğini belirledi. Arkadaş olan iki aracın sürücüsünün de yarış yaptıkları ve gişelerden daha önce geçmek isterken kaza yaptıkları belirtildi. Kaza nedeniyle Germencik-Aydın otoban girişinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken araçların olay yerinden kaldırılması ile yol yeniden trafiğe açıldı.

Topladığı çayı kamyona yüklemeye üşenince...Topladığı çayı kamyona yüklemeye üşenince...
6 yıl sonra yakalandı6 yıl sonra yakalandı
Çok acı olay! Hamile eşine kurşun yağdırdı ve...Çok acı olay! Hamile eşine kurşun yağdırdı ve...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın kaza trafik kazası

En Çok Okunan Trend Haberler

Mahkemeden, karısına boşanma davası açan kocaya koruma

Mahkemeden, karısına boşanma davası açan kocaya koruma

Camide korkunç olay! 8 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi var, imam gözaltında

Camide korkunç olay! 8 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi var, imam gözaltında

'Acun Ilıcalı masraftan kaçmamış teknede gibi...'

'Acun Ilıcalı masraftan kaçmamış teknede gibi...'

'Masözle ilişkiye girdi' demişti! Ceza aldı

'Masözle ilişkiye girdi' demişti! Ceza aldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 yıl sonra yakalandı

6 yıl sonra yakalandı

Çok acı olay! Hamile eşine kurşun yağdırdı ve...

Çok acı olay! Hamile eşine kurşun yağdırdı ve...

Şanlıurfa'da yürek sızlatan görüntü! Araçların arasına dalıyorlar

Yürek sızlatan görüntü! Araçların arasına dalıyorlar

Camide korkunç olay! 8 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi var, imam gözaltında

Camide korkunç olay! 8 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi var, imam gözaltında

Kayısı festivalinde birinci belli oldu! 3 dakika içinde...

Kayısı festivalinde birinci belli oldu! 3 dakika içinde...

İstanbul Havalimanı'nda yolcunun valizden silah parçaları çıktı

ABD'den Türkiye'ye geldi! Valizinden çıkanlar şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.