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Böyle istatistik görülmedi! Arda Turan Beşiktaş'ı bir türlü yenemiyor... Son 9 maçtaki istatistiği herkesi şaşırttı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.09.2024 07:37
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Beşiktaş karşısında son saniyede kalesinde gördüğü golle rakibine mağlup olan Eyüpspor'da Ard Turan'ın Siyah-Beyazlılar'a karşı olan istatistiği herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Böyle istatistik görülmedi! Arda Turan Beşiktaş'ı bir türlü yenemiyor... Son 9 maçtaki istatistiği herkesi şaşırttı

Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele Siyah-Beyazlılar'ın son dakikalarda bulduğu gol sonrası 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Ligdeki ilk yenilgisini alan Arda Turan, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşarken başarılı teknik adamın Beşiktaş karşısında ilginç bir istatistiği ortaya çıktı.

7 MAĞLUBİYET 2 BERABERLİK

Genç teknik adam, teknik direktörlük ve futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'a konuk olduğu dokuz Süper Lig maçını da kazanamadı.

Arda Turan, 9 kez karşılaştığı Beşiktaş'a 7 kez mağlup olurken, 2 kez de berabere kaldı

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Eyüpspor Arda Turan son dakika beşiktaş
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