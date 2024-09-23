Böyle istatistik görülmedi! Arda Turan Beşiktaş'ı bir türlü yenemiyor... Son 9 maçtaki istatistiği herkesi şaşırttı

Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele Siyah-Beyazlılar'ın son dakikalarda bulduğu gol sonrası 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Ligdeki ilk yenilgisini alan Arda Turan, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşarken başarılı teknik adamın Beşiktaş karşısında ilginç bir istatistiği ortaya çıktı.

7 MAĞLUBİYET 2 BERABERLİK

Genç teknik adam, teknik direktörlük ve futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'a konuk olduğu dokuz Süper Lig maçını da kazanamadı.

Arda Turan, 9 kez karşılaştığı Beşiktaş'a 7 kez mağlup olurken, 2 kez de berabere kaldı