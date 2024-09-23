Böyle istatistik görülmedi! Arda Turan Beşiktaş'ı bir türlü yenemiyor... Son 9 maçtaki istatistiği herkesi şaşırttı

Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele Siyah-Beyazlılar'ın son dakikalarda bulduğu gol sonrası 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Ligdeki ilk yenilgisini alan Arda Turan, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşarken başarılı teknik adamın Beşiktaş karşısında ilginç bir istatistiği ortaya çıktı.
Genç teknik adam, teknik direktörlük ve futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'a konuk olduğu dokuz Süper Lig maçını da kazanamadı.
Arda Turan, 9 kez karşılaştığı Beşiktaş'a 7 kez mağlup olurken, 2 kez de berabere kaldı