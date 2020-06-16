YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Böyle öfke görülmedi, mahalle sakinleri ısrarla evini yakan şahsın tedavi edilmesini istedi

Böyle öfke görülmedi, mahalle sakinleri ısrarla evini yakan şahsın tedavi edilmesini istedi

AYDIN HABERLERİ  | 16.06.2020 00:22 | Son Güncelleme

Aydın İncirliova İlçesinde bilinmeyen bir nedenle öfkelenen şahıs yaşadığı evi ateşe verdi.

Aydın İncirliova İlçesinde bilinmeyen bir nedenle öfkelenen şahıs yaşadığı evi ateşe verdi. Tüm mahalleyi ayağa kaldıran yangında öfkeli şahsın gündüz de evini ateşe verdiği itfaiye yangına erken müdahale edip söndürünce bu defa yangının söndürülememesi için evi birkaç noktadan ateşe verdiği öğrenildi. Sürekli korku içinde yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri şahsın tedavi edilmesini istediler.
Olay gece saat 22:45 sıralarında İncirliova Kurtuluş Mahallesi 201 sokak üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde yangın çıkan A.Ş. isimli şahsın evinden yine dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu Aydın Büyükşehir İtfaiyesi’ne bildirerek yardım istedi. İtfaiye ekipleri kısa sürede eve gelip yangına müdahale ederken alevler bir anda tüm binayı sardı. Plastik olan tavandan yükselen alevler mahalleyi korkuturken itfaiye ekipleri ise bir yandan alevlere müdahale edip diğer yandan da alevlerin diğer binalara sıçramaması için çalışma yaptı.
Tüm mahallenin sokağa döküldüğü olayda itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Evde yaşayan A.Ş. isimli şahıs tarafından bugün 2. kez ateşe verilen ev tamamen yandı.
Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama... Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama...
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Akademisyen evinde ölü bulundu

Akademisyen evinde ölü bulundu

Yaban keçisini avlayan şahıslar yakalandı

Yaban keçisini avlayan şahıslar yakalandı

Balıkesir'deki kazada ölen sürücü, eşi ve babasının cenazeleri toprağa verildi

Balıkesir'deki kazada ölen sürücü, eşi ve babasının cenazeleri toprağa verildi

Pazar alışverişinde yağmura yakalandılar

Pazar alışverişinde yağmura yakalandılar

Erzincan’da tefecilik operasyonu

Erzincan’da tefecilik operasyonu

Bayburt’ta Modern Canlı Hayvan Pazarı açıldı

Bayburt’ta Modern Canlı Hayvan Pazarı açıldı

Aydın Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:51
Sabah
05:39
Öğle
13:14
İkindi
17:07
Akşam
20:40
Yatsı
22:20

Aydın Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Metintaş Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Turizm sezonu öncesi halkı zehirleyeceklerdi

Turizm sezonu öncesi halkı zehirleyeceklerdi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Başkan Özcan, İYİ Parti lideri Akşener ile görüştü

Başkan Özcan, İYİ Parti lideri Akşener ile görüştü

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.