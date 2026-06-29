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Böyle protesto görülmedi! Maçın ardından tüm ülkeye sansürlü yayın

2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan Güney Kore'de teknik direktör Hong Myung-bo'ya tepkiler büyüdü. Ulusal televizyonun sansürlü yayını sosyal medyada gündem olurken, 57 yaşındaki çalıştırıcı artan baskıların ardından görevinden istifa etti.

Böyle protesto görülmedi! Maçın ardından tüm ülkeye sansürlü yayın
Cevdet Berker İşleyen

2026 FIFA Dünya Kupası'nda beklentilerin uzağında kalan Güney Kore Milli Takımı, A Grubu'nu 3 puanla üçüncü sırada tamamlayarak turnuvaya grup aşamasında veda etti. Başarısız sonuçların ardından eleştirilerin merkezine yerleşen teknik direktör Hong Myung-bo, ülkede sert tepkilerle karşı karşıya kaldı.

KBS'DEN GÜNDEM OLAN YAYIN

Böyle protesto görülmedi! Maçın ardından tüm ülkeye sansürlü yayın 1

Güney Kore'nin ulusal televizyon kanalı KBS, Güney Afrika yenilgisinin ardından yaptığı yayında Hong Myung-bo'nun yüzünü sansürleyerek ekrana getirdi. Protesto amacı taşıdığı belirtilen bu yayın, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve ülke gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

GÖREVİNDEN AYRILDI

Böyle protesto görülmedi! Maçın ardından tüm ülkeye sansürlü yayın 2

Ulusal kanaldaki sansürlü yayın ve art arda yükselen eleştirilerin ardından Hong Myung-bo'nun teknik direktörlük görevinden istifa ettiği bildirildi. 57 yaşındaki çalıştırıcının ayrılık kararı, Dünya Kupası'ndaki başarısız performansın ardından yaşanan sürecin son halkası oldu.

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Güney Kore son dakika dünya kupası milli takım
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