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Böyle vahşet görülmedi: Yavru köpeklerin kulaklarını kestiler

BATMAN HABERLERİ  | 29.08.2020 23:11 | Son Güncelleme

Batman’ın Kozluk ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından iki köpek yavrusunun kulakları kesildi.Edinilen bilgilere göre Kozluk ilçesi Tepecik Mahallesi Ova Caddesi’nde kulakları kesilmiş halde köpek yavrularının ihbarını alan Kozluk Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri, ihbarın alındığı bölgeye giderek, orada bulunan 4 köpek yavrusunun olduğunu ve ikisinin kulaklarının kesildiğini tespit etti.

Batman’ın Kozluk ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından iki köpek yavrusunun kulakları kesildi.
Edinilen bilgilere göre Kozluk ilçesi Tepecik Mahallesi Ova Caddesi’nde kulakları kesilmiş halde köpek yavrularının ihbarını alan Kozluk Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri, ihbarın alındığı bölgeye giderek, orada bulunan 4 köpek yavrusunun olduğunu ve ikisinin kulaklarının kesildiğini tespit etti. Köpek yavrularını araçlarına alarak Belediye Veteriner Hizmetleri Birimine götüren ekipler, orada yapılan bakım ve tedavinin ardından yavruları ilçe emniyet binasına götürerek koruma altına aldı. Köpek yavrularının kulaklarını keserek işkence eden kişi veya kişilerin yakalanması için ekipler tarafından yoğun çaba sarf edildiği öğrenildi.

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Merkez
Nukent Eczanesi
Merkez
Özcan Eczanesi
Merkez
Yalçın Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gercus
Çarşı Eczanesi
Kozluk
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