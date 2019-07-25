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Böyle yöntem görülmedi! "FaceApp" uygulamasıyla çok sayıda kişiyi dolandırdı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.07.2019 07:05 | Son Güncelleme

Yüz değiştirme filtreleri sunan FaceApp uygulamasıyla oluşturduğu yaşlandırılmış fotoğrafını kullanarak sosyal medya hesaplarından çeşitli ürünlere ilişkin sahte satılık ilanları veren ve bu yöntemle çok sayıda kişiyi dolandıran şüpheli, başkent polisince eğlence mekanında yakalandı.

Böyle yöntem görülmedi! "FaceApp" uygulamasıyla çok sayıda kişiyi dolandırdı!

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık iki yıldan bu yana 57 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan Uğur E.'nin peşine düştü.

Facebook ve Instagram hesaplarından çeşitli ürünlere ilişkin sahte satılık ilanları veren Uğur E'nin FaceApp uygulaması ile oluşturduğu yaşlandırılmış fotoğrafını kullandığı, bu sayede ağına düşürdüğü kişilerin güvenini kazandığı belirlendi.

İnternette yayımladığı ilanlarda inşaat malzemeleri ve konteynerler ile asker ve polisler için bot ve silah kılıfı gibi ürünler sattığını belirten ve bu ürünlere ilişkin sahte fotoğraflar kullanan Uğur E.'nin farklı illerde görevli birçok asker ve emniyet personelini de dolandırdığı tespit edildi.

Aralarında Afrin'de görev yapan güvenlik güçlerinin de bulunduğu birçok kişiden "kapora" ve "ürün bedeli" adı altında banka havalesi ile para alan Uğur E'nin izini kaybettirdiği ortaya çıktı.

FACEAPP DOLANDIRICISINI "TÜRKÜ" ZAAFI YAKALATTI

Zanlının, kardeşinin kimlik bilgilerini kullanarak yakalanmaktan kurtulduğunu ve dolandırıcılıktan elde ettiği parayı türkü söylenen bar ve eğlence mekanlarında harcadığını belirleyen ekipler, Uğur E.'nin izini buldu.

Uğur E.'nin türkü dinlemek için eğlence mekanına gittiğini tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Zanlı, polis rozetlerini gösteren ekiplere "Siz ciddi misiniz?" diyerek karşılık verdi.

Şaşkınlık yaşayan Uğur E., hakkındaki suçlamaları öğrenince "Vallahi ben yapmadım, başkasıyla karıştırıyor olmayasınız." dedi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Uğur E'nin bekçilik yaptığını, ekmeğinin peşinde ve suçsuz olduğunu, aranmasının bulunmadığını söylediği, daha sonra suçunu itiraf ederek, "Ne yapayım onlar inanmasaydı, kimsenin parasını zorla almadım ki." dediği öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
FaceApp dolandırıcılık

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