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Böylesi ancak filmlerde olur! Kaçırılan babası serbest kaldı; Luis Diaz, Brezilya'yı tek başına devirdi!

17.11.2023 12:35 | Son Güncelleme:
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2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 5. haftasında Kolombiya, Brezilya'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, geriye düştüğü mücadelede Brezilya'yı 75. ve 79. dakikalarda Luis Diaz'ın fileleri havalandırmasıyla 2-1 mağlup etti. Luis Diaz, gollerini silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından kaçırılan ve daha sonra serbest bırakılan babası Luis Manuel Diaz'a armağan etti. Maçı izleyenler, "Böylesi ancak filmlerde olur" dedi. İşte detaylar...

Kolombiya ile Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 5. haftasında kozlarını paylaştı. Metropolitano Roberto Melendez Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kolombiya'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 75. ve 79. dakikalarda Luis Diaz kaydetti. Brezilya'nın tek sayısı ise 4. dakikada Gabriel Martinelli'den geldi.

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Maçın yıldızı olan Luiz Diaz, gollerini silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından kaçırılan ve daha sonra serbest bırakılan babası Luis Manuel Diaz'a armağan etti.

"GALİBİYET VE GOLLER BABAM İÇİN"

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Karşılaşmanın ardından konuşan Luiz Diaz, "Sahada her zaman babamı düşünüyordum. Zor anlarda her zaman doğru zihniyete sahipti. Bu galibiyet, bu goller onun için" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kolombiya, bu skorun ardından puanını 9'a yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Brezilya ise 7 puanla 5. basamakta yer buldu.

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