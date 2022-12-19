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Böylesi görülmedi! Arjantin soyunma odasındaki çöp kovasına atladı

19.12.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin'de 36 yıl sonra gelen Dünya Kupası şampiyonluğu sevinci doyasıya yaşanmaya devam ediyor. Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla Arjantin halkı sokağa dökülürken, futbolcular da ilk olarak soyunda odasında büyük bir sevinç yaşadı. Hatta bir futbolcu soyunma odasındaki çöp kovasına atlayarak sevincini yaşadı. İşte detaylar...

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa’yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşarak 36 yıllık hasrete son verdi. Zorlu karşılaşmanın son düdüğünün gelmesiyle birlikte, Arjantin cephesinde büyük bir coşku yaşanırken, Arjantin halkı sokaklara döküldü.

ARJANTİN'DE BÜYÜK COŞKU

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Başkent Buenos Aires’te halk, tarihi Plaza de la Republica Meydanı’na akın etti. Ellerinde Arjantin bayrakları ile marşlar söyledi. Arjantin Milli Takımı’nın zaferi, Arjantin halkı tarafından coşkuyla kutlandı.

ÇÖP KOVASINA ATLADI

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Öte yandan mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte, Arjantinli oyuncular da soyunma odasında inanılmaz bir coşku yaşadı. Bir oyuncu ise soyunma odasında bulunan çöp kovasına atlarken, arkadaşları onu şampanyayla ıslattı. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.


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