Böylesi görülmedi! Arjantin soyunma odasındaki çöp kovasına atladı

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa’yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşarak 36 yıllık hasrete son verdi. Zorlu karşılaşmanın son düdüğünün gelmesiyle birlikte, Arjantin cephesinde büyük bir coşku yaşanırken, Arjantin halkı sokaklara döküldü.

ARJANTİN'DE BÜYÜK COŞKU

Başkent Buenos Aires’te halk, tarihi Plaza de la Republica Meydanı’na akın etti. Ellerinde Arjantin bayrakları ile marşlar söyledi. Arjantin Milli Takımı’nın zaferi, Arjantin halkı tarafından coşkuyla kutlandı.

ÇÖP KOVASINA ATLADI

Öte yandan mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte, Arjantinli oyuncular da soyunma odasında inanılmaz bir coşku yaşadı. Bir oyuncu ise soyunma odasında bulunan çöp kovasına atlarken, arkadaşları onu şampanyayla ıslattı. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.



