Böylesi görülmedi! Arsenal'e transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı!

İsveçli golcü Viktor Gyökeres'in adı uzun süredir Arsenal ile anılıyordu. Guia TV'nin haberine göre, Arsenal'e transfer olmak isteyen Gyökeres, Portekiz'le bağlarını koparmak için kız arkadaşı Ines Aguiar'dan ayrıldı.
Oyuncunun transferine odaklanmak için bu kararı aldığı belirtilirken, çiftin yaz tatillerini farklı ülkelerde ayrı geçirdiği ifade edildi.
Sporting'de ikinci sezonunu geçiren Gyökeres, 52 maçta 54 gol atıp 12 asist yaparak toplamda 66 gole doğrudan katkı sağladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum