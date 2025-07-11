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Böylesi görülmedi! Arsenal'e transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı!

Sporting'in İsveçli golcüsü Viktor Gyökeres, Arsenal'a transfer olmaya odaklanmak ve Portekiz'le tüm bağlarını koparmak için kız arkadaşı Ines Aguiar'dan ayrıldı. İşte detaylar...

Böylesi görülmedi! Arsenal'e transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı!
Berker İşleyen

İsveçli golcü Viktor Gyökeres'in adı uzun süredir Arsenal ile anılıyordu. Guia TV'nin haberine göre, Arsenal'e transfer olmak isteyen Gyökeres, Portekiz'le bağlarını koparmak için kız arkadaşı Ines Aguiar'dan ayrıldı.

TRANSFERİ İÇİN BU KARARI ALDI

Oyuncunun transferine odaklanmak için bu kararı aldığı belirtilirken, çiftin yaz tatillerini farklı ülkelerde ayrı geçirdiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Sporting'de ikinci sezonunu geçiren Gyökeres, 52 maçta 54 gol atıp 12 asist yaparak toplamda 66 gole doğrudan katkı sağladı.

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