Böylesi görülmedi! Elendikten yarım saat sonra istifa etti

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından İskoçya cephesinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Turnuvaya veda eden İskoçya Milli Takımı'nda teknik direktör Steve Clarke, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

YEDİ YILLIK DÖNEM SONA ERDİ

2019 yılından bu yana İskoçya Milli Takımı'nın başında bulunan Steve Clarke, görevinden ayrıldığını duygusal ifadelerle açıkladı.

Clarke, açıklamasında "Bu vedanın en duygusal kısmı, onlar olmasaydı 2019'dan bugüne kadar biriktirdiğimiz hiçbir anıya sahip olamayacağımız oyuncularım içindir. Onların teknik direktörü olarak anılmak gerçekten bir onurdu." ifadelerini kullandı.

TUR BİLETİ BAŞKA MAÇA BAĞLIYDI

İskoçya, Dünya Kupası C Grubu'nu 3 puanla üçüncü sırada tamamlayarak en iyi üçüncüler arasında yer alma umudunu son maça taşıdı. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için Hırvatistan karşısında Gana'nın en az 3 farklı galip gelmesi gerekiyordu.

Beklenen sonuç çıkmadı ve Hırvatistan'ın 2-1'lik galibiyetiyle birlikte İskoçya'nın Dünya Kupası serüveni grup aşamasında sona erdi.

MAÇTAN YARIM SAAT SONRA İSTİFA

Turnuvaya veda edilmesinin ardından Steve Clarke, karşılaşmanın bitiminden yaklaşık yarım saat sonra görevini bıraktığını açıkladı. Böylece yedi yıllık milli takım dönemi resmen sona ermiş oldu.