Böylesi görülmedi! Hollanda'da PSV bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Hollanda Eredivisie’de 2025-2026 sezonunun şampiyonu belli oldu. PSV, rakibi Feyenoord’un deplasmanda puan kaybetmesiyle birlikte sezonun bitimine haftalar kala zirveyi matematiksel olarak garantiledi.

ŞAMPİYONLUK RESMEN GELDİ

Feyenoord’un FC Volendam karşısında yaşadığı puan kaybı, PSV’nin şampiyonluğunu ilan etmesine zemin hazırladı. Eindhoven temsilcisi, bir gün önce Utrecht’i 4-3 mağlup ederek zaten büyük bir avantaj yakalamıştı. Averajda da rakibine ciddi üstünlük kuran PSV, bu sonuçla birlikte şampiyonluğu resmileştirdi.

ÜST ÜSTE 3. ŞAMPİYONLUK

Teknik direktör Peter Bosz yönetiminde başarılı bir sezon geçiren PSV, kulüp tarihindeki 27. lig zaferine ulaştı. Kırmızı-beyazlı ekip ayrıca 2007’den sonra ilk kez üst üste üç sezon şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.

DEVLER LİGİ GEDİKLİSİ

Elde edilen şampiyonlukla birlikte PSV, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına doğrudan katılma hakkını kazandı. Eindhoven ekibi, bu organizasyonda üst üste dördüncü kez yer alacak.

KUPA TÖRENİ EINDHOVEN’DA

PSV’nin şampiyonluk kutlamalarının resmi bölümü 7 Nisan’da Eindhoven’da yapılacak. Taraftarlar, takımlarının kupa sevincine sahada ortak olacak.