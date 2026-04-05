SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Böylesi görülmedi! Hollanda'da PSV bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

PSV, Feyenoord’un puan kaybının ardından Eredivisie’de bitime haftalar kala şampiyonluğunu ilan etti. Utrecht galibiyetiyle avantajı eline alan Eindhoven ekibi, Peter Bosz yönetiminde 27. kez zafere ulaştı. Üst üste üçüncü kez kupayı kazanan PSV, Şampiyonlar Ligi biletini de cebine koydu.

Cevdet Berker İşleyen

Hollanda Eredivisie’de 2025-2026 sezonunun şampiyonu belli oldu. PSV, rakibi Feyenoord’un deplasmanda puan kaybetmesiyle birlikte sezonun bitimine haftalar kala zirveyi matematiksel olarak garantiledi.

ŞAMPİYONLUK RESMEN GELDİ

Feyenoord’un FC Volendam karşısında yaşadığı puan kaybı, PSV’nin şampiyonluğunu ilan etmesine zemin hazırladı. Eindhoven temsilcisi, bir gün önce Utrecht’i 4-3 mağlup ederek zaten büyük bir avantaj yakalamıştı. Averajda da rakibine ciddi üstünlük kuran PSV, bu sonuçla birlikte şampiyonluğu resmileştirdi.

ÜST ÜSTE 3. ŞAMPİYONLUK

Teknik direktör Peter Bosz yönetiminde başarılı bir sezon geçiren PSV, kulüp tarihindeki 27. lig zaferine ulaştı. Kırmızı-beyazlı ekip ayrıca 2007’den sonra ilk kez üst üste üç sezon şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.

DEVLER LİGİ GEDİKLİSİ

Elde edilen şampiyonlukla birlikte PSV, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına doğrudan katılma hakkını kazandı. Eindhoven ekibi, bu organizasyonda üst üste dördüncü kez yer alacak.

KUPA TÖRENİ EINDHOVEN’DA

PSV’nin şampiyonluk kutlamalarının resmi bölümü 7 Nisan’da Eindhoven’da yapılacak. Taraftarlar, takımlarının kupa sevincine sahada ortak olacak.

Anahtar Kelimeler:
Hollanda PSV son dakika Şampiyonluk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.