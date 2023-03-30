Böylesi hiç görülmemişti! Yüz Yıllık Mucize'de Zerrin Tekindor'un gençliği oynayan Cemre Gümeli benzerliğiyle şaşırtıyor

Ebri Şahin ve Birkan Sokullu'nun başrolünde olduğu Yüz Yıllık Mucize dizisi oldukça beğeni topladı. Dizide Süreyya karakterinin gençliğini canlandıran Cemre Gümeli, hem oyunculuk performansı hem de görüntüsüyle merak ediliyor.

Zerrin Tekindor'un canlandırdığı Süreyya ve Süreyya'nın gençliğini oynayan Cemre Gümeli, benzerlikleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Çevresindeki herkesin yaşlandığı fakat kendisinin aynı kaldığı bir adamın hikayesinin anlatıldığı dizi, oldukça ilgi gördü.1920'ler, 1950'ler, 1970'ler ve 2000'lerin zamanlama olarak yer aldığı hikaye, konusuyla da ayrıca ilgi çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cemre Gümeli performansıyla göz doldurdu. Sosyal medyada ise Cemre Gümeli ile Zerrin Tekindor benzerliğine yönelik paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Perşembe akşamları Star TV'de ekrana gelen dizi, büyük ilgi görecek gibi duruyor.

"AYNI KİŞİ OLDUĞUNA YEMİN EDEBİLİRİM AMA İSPATLAYAMAM"

Sosyal medya kullanıcıları diziyle ilgili çok sayıda yorumda bulundular. Bir kullanıcının Tekindor ve Gümeli'nin fotoğrafını paylaşıp, "Aynı kişi olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam" yorumu kısa sürede yüksek beğeni aldı. Magazin dünyasından birçok kişi de bu benzerliğe oldukça şaşırdıklarını yazdı.

Özellikle Twitter'da en çok konuşulanlar listesine giren Yüz Yıllık Mucize dizisi için kimi kullanıcılar 'Yerli Benjamin Button' derken kimi kullanıcılar da Tekindor ve Gümeli için 'Sanki öz kızı' yorumlarında bulundu.



