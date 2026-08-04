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Podyumlardan doktorluğa! Türkiye güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin beyaz önlüğünü giydi

1984 Avrupa Güzeli Neşe Erberk'in tıp eğitimi alan kızı Selin Gurdikyan, mesleğine ilk adımını attı. Beyaz önlük giyen kızının gurur dolu anlarını paylaşan Erberk, "Yolun açık olsun bebeğim" ifadelerini not düştü.

Podyumlardan doktorluğa! Türkiye güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin beyaz önlüğünü giydi
Öznur Yaslı İkier

1983 Türkiye Güzeli ve 1984 Avrupa Güzeli Neşe Erberk'in, 1999 yılında evlendiği Ayk Gurdikyan ile olan evliliğinden aynı yıl Alin, Lara ve Selin adını verdikleri üçüzleri dünyaya geldi.

Podyumlardan doktorluğa! Türkiye güzeli Neşe Erberk in kızı Selin beyaz önlüğünü giydi 1

Üçüzlerden Selin Gurdikyan, annesinin izinden giderek 2022'de Miss Turkey yarışmasında üçüncü oldu ve ardından temmuz ayında Polonya'da düzenlenen Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

Podyumlardan doktorluğa! Türkiye güzeli Neşe Erberk in kızı Selin beyaz önlüğünü giydi 2

Güzellik yarışmalarındaki başarısının yanı sıra akademik kariyerine de önem veren Selin Gurdikyan, 2023 yılında Florida Uluslararası Üniversitesi'ndeki (FIU) lisans eğitimini tamamlamıştı.

Podyumlardan doktorluğa! Türkiye güzeli Neşe Erberk in kızı Selin beyaz önlüğünü giydi 3

Tıp eğitimine devam eden Gurdikyan, geleceğin hekim adayı olarak düzenlenen White Coat Ceremony (Beyaz Önlük Giyme Töreni) ile meslek hayatına ilk adımını attı.

Podyumlardan doktorluğa! Türkiye güzeli Neşe Erberk in kızı Selin beyaz önlüğünü giydi 4

Neşe Erberk ise kızının bu mutlu gününe ait anları sosyal medya hesabında takipçileriyle buluşturdu.

Podyumlardan doktorluğa! Türkiye güzeli Neşe Erberk in kızı Selin beyaz önlüğünü giydi 5

"YOLUN AÇIK OLSUN BEBEĞİM"
Erberk, yaptığı paylaşıma ise "Biricik Selin'im, FIU White Coat Ceremony ile tıp eğitiminin ikinci dört yılına adım attı... Yolun açık olsun bebeğim" notunu düştü.

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Neşe Erberk
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