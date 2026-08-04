Derin Mermerci zikirmatiğini yanından ayırmıyor! "Sakın sayılarını bilmeden zikir çekmeyin"

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda zikir çektiği açıklamasıyla gündem olan Derin Mermerci, günlük yaşamında dini değerlere önemli bir yer ayırdığını ifade etmişti.

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Mermerci çantasında her zaman Kur’an-ı Kerim, tespih ve zikirmatik bulundurduğunu söylemişti.

ZİKİR SAYILARINA DİKKAT ÇEKTİ

Zikir açıklaması gündem olan Mermerci yaptığı paylaşımda insanların neden şaşırdığını anlamadığını söyledi:

“Zikir benim için müthiş bir rahatlama ve meditasyon. İnsanların bunu neden bu kadar sıra dışı bulduğunu anlayamıyorum. 11 yaşındaki çocuklarım da ‘Ya Şafi’, ‘Ya Vedud’ gibi zikirleri çekiyor. Hepsinin sayısı ve anlamı var. Öyle gelişigüzel çekilmez” dedi.



Derin Mermerci, zikirlerin belirli sayılarla okunması gerektiğini de vurgulayarak, “Hepsinin rakamı var. Biri 21, biri 77, diğeri 110 kez okunur. Her birinin farklı bir anlamı var. Sakın sayılarını bilmeden zikir çekmeyin” dedi.