Böylesini görmediniz! Bu rahip başka rahip

İsveç'te yaşayan ve Lüteriyen papazı olan Oskar Arngarden, farklı tarzıyla ilgi çekiyor. Instagram'da @crossfitpriest adlı kullanıcı adıyla birbirinden çekici paylaşımlar yapan rahibin, takipçi sayısı şimdiden 131 bini geçti. Paylaşımlarına binlerce yorum ve beğeni gelen rahibin ününün daha da artacağı kesin.

TEK FARKI DÖVMELERİ DEĞİL

Sosyal medyada fenomen olan dövmeli rahip Oskar Arngarden'i diğer din adamlarından ayrı tutan tek fark, dövmeleri değil. İsveç Kilisesi rahibi Oskar Arngarden ayrıca crossfit sporu ile uğraşıyor.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

Kaslı vücudu ve dövmeleri ile tüm dikkatleri üzerine çeken rahip, sosyal medya paylaşımlarıyla da görmeye alışık olduğumuz rahiplerden çok farklı bir profil çiziyor. İşte dünyanın en ilginç rahibinin sosyal medya paylaşımlarından bazıları...

