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Boyner Game Cup sona erdi

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.06.2020 15:30 | Son Güncelleme

1.044 maçta 37 bin 536 dakika oyun oynandı

İSTANBUL (AA) - Boyner'in pandemi dönemine renk katmak üzere düzenlediği ve oyunseverler tarafından büyük ilgiyle karşılanan e-spor turnuvası Boyner Game Cup sona erdi.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, rekor sayıda başvuruyla 13 Mayıs'ta başlayan ve 22 gün süren Boyner Game Cup turnuvasında e-spor tutkunları, en sevilen oyunlardan CS:GO ve FIFA 20 ile sınırsız rekabetin keyfini yaşadı.

Tüm takımlar ve oyunseverler, toplam 30 bin TL değerinde ödül havuzundaki ödüller için kıyasıya mücadele etti.

- Turnuvaya en çok 18-22 yaş arasında oyuncu katıldı

Boyner Game Cup'ta yaşanan mücadelenin boyutunu rakamlara yansıtmak amacıyla bir infografik çalışması yapıldı. İnfografikte yer verilen yaş dağılımı bilgilerine göre, turnuvada genç bir katılımcı profili yarıştı.

Turnuvaya yüzde 48 oranıyla en çok 18-22 yaş arasında oyuncu katıldı. 22-25 yaş arasında katılımcılar, yüzde 35 ile ikinci grubu oluştururken, bunları yüzde 13 ile 25-29 yaş arasındaki katılımcılar izledi.

- CS:GO takımlarında 2 bin 560, FIFA20'de ise 498 bireysel oyuncu yer aldı

5 kişiden oluşan takımlarla mücadele edilen CS:GO takımlarında 2 bin 560 oyuncu, FIFA20 oyununda ise 498 tekil oyuncu yer aldı. 22 günde yapılan 1.044 maçta 37 bin 536 dakika oyun oynandı.

Turnuvanın canlı yayınlanan final yayınını 921 kişi izlerken, turnuva boyunca Discord uygulamasında 18 binden fazla mesaj yanıtlandı.

Turnuvanın en uzun maçı "Paskes" ile "Hodrimeydan" takımları arasında gerçekleşirken (31-29), en kısa maç "Staysafe" ile "Eaglehill" takımları arasında (16-0) yaşandı. Turnuvanın en çekişmeli maçı ise "Arena Bulls" ile "Team Sparatan" arasında oynandı.

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