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Boyner, "Pembe Top Sahada" projesinin destekçisi olmaya devam ediyor

20.10.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boyner, "Pembe Top Sahada" projesinin destekçisi olmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Boyner, tüm dünyada "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak anılan ekim ayında gerçekleştirilen "Pembe Top Sahada" projesinin beşinci defa destekçisi oldu.

Boyner'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak için hayata geçirilen "Pembe Top Sahada" projesine verdiği desteği bu yıl da sürdürüyor.

9 yıldan bu yana Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliği ile hayata geçirilen proje için bu yıl pembe top, yarın Anadolu Efes Spor Kulübü ile ALBA Berlin arasında oynanacak Turkish Airlines EuroLeague maçında sahaya inmeye hazırlanıyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek maçın hava atışı pembe top ile yapılacak. Kadınların en çok ziyaret ettiği alışveriş destinasyonları arasında yer alan Boyner, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da ekim ayı boyunca mağazalarında ve sosyal medya hesaplarında yaptığı farkındalık çalışmalarıyla tüm kadınları erken tanı farkındalığını yükseltmeye davet ederek "Pembe Top Sahada" projesinin daha fazla kişiye ulaşmasına destek oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri Boyner

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