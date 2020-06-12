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Boyner'den Babalar Günü kampanyası

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.06.2020 11:23 | Son Güncelleme

Müşteriler, mevcut indirimlere ek olarak 21 Haziran’a kadar yapılacakları kozmetik ve elektrikli ev aletleri hariç 250 TL ve üzeri alışverişlerde alışveriş tutarının yüzde 50’si kadar hediye çeki kazanıyor

İSTANBUL(AA) - Boyner, babasına ya da babası kadar sevdiklerine özel bir hediye almak isteyenler için binlerce ürün seçeneğini mağazalarında ve boyner.com.tr’de bir araya getiriyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, 21 Haziran’a kadar Hopi uygulaması okutularak yapılan 300 TL ve üzeri kozmetik alışverişine anında 75 TL indirim ve 75 TL değerinde Paracık hediye ediliyor. 75 TL değerinde Paracık 23 Haziran tarihine kadar 300 TL ve üzeri kozmetik dışı İlkbahar/Yaz sezon alışverişinde kullanılabiliyor.

Müşteriler, mevcut indirimlere ek olarak 21 Haziran’a kadar yapılacakları kozmetik ve elektrikli ev aletleri hariç 250 TL ve üzeri alışverişlerde alışveriş tutarının yüzde 50’si kadar hediye çeki kazanıyor. Kampanya kapsamında kazanılan hediye çeki, 23 Haziran tarihine kadar Boyner mağazalarında harcanabiliyor.

Boyner, Babalar Günü için farklı renk ve model alternatiflerine sahip gömlekler, jean'ler, polo t-shirtler, spor ayakkabılar, eşofmanlar, t-shirt ve şortların yanı sıra son yılların trendi renkli pantolonları da hediye seçenekleri arasında müşterilerinin beğenisine sunuyor.

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