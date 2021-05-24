Boyner'den "Çılgın Kelebek" indirimi

İSTANBUL (AA) - Boyner'in "Çılgın Kelebek" kampanyası kapsamında, tüketiciler yüzde 50 net indirimle veya Hopi ile yüzde 50 "paracık" kazanarak, avantajlı yaz alışverişi yapma imkânı yakalıyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Boyner’in gelenekselleşen "Çılgın Kelebek" indirimleri başladı. Her sezon milyonlarca kişinin yararlandığı ve bir alışveriş şenliğine dönüşen "Çılgın Kelebek" kampanyası kapsamında, tüketiciler yüzde 50 net indirimle veya Hopi ile yüzde 50 "paracık" kazanarak, avantajlı yaz alışverişi yapma imkânı yakalıyor.

Bir hafta boyunca sürecek "Çılgın Kelebek" kampanyası kapsamında; kadın giyimden, erkek giyime, çocuk koleksiyonundan, aktif spor veya ev koleksiyonlarına uzanan seçili milyonlarca ürün ve yüzlerce markada avantajlı fiyatlar uygulanacak. Türkiye’nin ve dünyanın en çok sevilen markaları, ünlü spor markalarının en trend ürünleri ve kozmetik kategorisinde indirimli fiyatlarla tüketicilerle buluşacak. "Çılgın Kelebek" kampanyası, Boyner mağazaları ve boyner.com.tr’de 31 Mayıs’a kadar geçerli olacak.

