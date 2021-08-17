YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Boyner'den parfüm koleksiyonu

Boyner'den parfüm koleksiyonu

17.08.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boyner'den parfüm koleksiyonu

İSTANBUL (AA) - Boyner, doğanın tüm notalarını bir araya getirdiği parfüm koleksiyonu ile yaz kokusu arayanlara çeşitli alternatifler sunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, kadınlar için Givenchy Live Irresistible Rosy Crush, Lancome La Vie Est Belle Soleil Cristal, Estée Lauder Bronze Goddess Eau Fraiche, Tom Ford Soleil Brulant, Versace Dylan Turquoise, Marc Jacobs Perfect ve Korres Morning Mimosa, erkekler için de Armani Gio Profondo, Yves Saint Laurent, Tommy Hilfiger Impact Intense, Bvlgari Man Glacial Essence, Versace Eros ve Burberry Mr. Burberry Element gibi seçenekler sunuluyor.

Boyner, yaza damga vuracak en beğenilen kokuları mağazalarında ve boyner.com.tr'de zengin seçeneklerle bir araya getiriyor.﻿

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul için korkutan deprem uyarısı: Son çeyreğe girdikİstanbul için korkutan deprem uyarısı: Son çeyreğe girdik
Koronavirüs haritasında korkutan artış! Bir kent alarm veriyorKoronavirüs haritasında korkutan artış! Bir kent alarm veriyor
Avcılar Kaymakamlığı'na 3 tosun ve 150 küçük baş bağışlandıAvcılar Kaymakamlığı'na 3 tosun ve 150 küçük baş bağışlandı

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Ağustos Salı

İmsak
04:33
Sabah
06:09
Öğle
13:13
İkindi
17:01
Akşam
20:08
Yatsı
21:37

İstanbul Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

MHP 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya disiplin kuruluna sevk edildi

MHP 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya disiplin kuruluna sevk edildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bozkurt'ta Kur'an Kursu öğrencilerinin ip düzeneği oluşturup suya giren emekli astsubay kurtardı

Bozkurt'ta Kur'an Kursu öğrencilerinin ip düzeneği oluşturup suya giren emekli astsubay kurtardı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.